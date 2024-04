Da settembre a Santa Maria Nuova la chirurgia per ridurre l'obesità | Il Sito di Firenze

Sunday, 10 August 2014 – 09:02

Sanità

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 08/08/2014 – 14:09 — La Redazione

Da settembre all’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze chi è affetto da obesità grave potrà sottoporsi all’intervento chirurgico per ridurla.

L’operazione, assai delicata, veniva effettuata al nosocomio fiorentino di Careggi, dal primo settembre gli interventi saranno effettuati nella struttura sanitaria del centro.

Gli obesi in Toscana sarebbero 350.000 e ben 1.200.000 gli individui in eccesso ponderale.

Sunday, 10 August 2014 – 09:02

Sanità

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Ven, 08/08/2014 – 14:09 — La Redazione

Da settembre all’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze chi è affetto da obesità grave potrà sottoporsi all’intervento chirurgico per ridurla.

L’operazione, assai delicata, veniva effettuata al nosocomio fiorentino di Careggi, dal primo settembre gli interventi saranno effettuati nella struttura sanitaria del centro.

Gli obesi in Toscana sarebbero 350.000 e ben 1.200.000 gli individui in eccesso ponderale.