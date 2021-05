Vaccini Covid, Giani: "Entro 4 luglio copriamo tutti over 50"

Mer, 12/05/2021 - 13:30 — La redazione

"Abbiamo deciso di procedere di due anni in due anni, oggi saranno aperte le prenotazioni per coloro che hanno 56-57enni domani per coloro che hanno 54 e 55 anni, venerdì per coloro che hanno 52 e 53 anni e sabato per 50-51. A questo punto ci troviamo tutto impostato per gli over 50. Naturalmente sono prenotazioni che arriveranno fino al 4 di luglio, ma che consentono a tutti i cittadini di avere una data certa per le vaccinazioni". Lo ha spiegato Eugenio Giani, presidente della Toscana, nel corso di una conferenza stampa.

"Nei prossimi 10 giorni ci saranno almeno 7-8 hub aperti, quelli che ho in mente sono Reggello che aprirà sabato prossimo, il secondo hub di Pistoia, Fucecchio con il palasport con più di mille vaccinazioni al giorni, poi Certaldo. Poi se riusciamo a chiudere l'accordo con tutti i dettagli con i farmacisti, con il rinnovo dei medici di base è evidente che la capacità vaccinale diventa di massa", ha concluso Giani.

AGENDA VACCINAZIONI - Dalle ore 16 di oggi, mercoledì 12 maggio, si apre il portale per i nati nel 1964 e nel 1965. I 56 e i 57enni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale. Il cronoprogramma dell'apertura delle agende, per completare l'intera fascia anagrafica degli over 50, prevede la calendarizzazione che si riporta di seguito. I dettagli sull'orario di apertura delle agende saranno comunicati giornalmente tramite apposita comunicazione istituzionale. I nati negli anni 1966 e 1967 (i 55 e 54enni) potranno prenotare sul portale regionale domani giovedì 13 maggio. I nati negli anni 1968 e 1969 (i 53 e 52enni) potranno prenotare, invece, venerdì 14 maggio. Infine, per i nati negli anni 1970 e 1971 (ovvero per i 51 e 50enni) le agende saranno aperte sabato 15 maggio.