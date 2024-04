"Vorrei la pelle sana": la campagna di sensibilizzazione di ANT | Il Sito di Firenze

Thursday, 24 July 2014 – 02:51

Prevenzione oncologica

Lun, 21/07/2014 – 15:56

Dopo il progetto solidale avviato nel 2013, l’impegno di NIVEA a fianco di ANT prosegue anche nel 2014/15, con una seconda iniziativa di sensibilizzazione e cause-related marketing dal titolo "Vorrei la pelle sana", sviluppata all’interno dei punti vendita Coop, con l’obiettivo di avvicinare i giovanissimi ai temi della salute e dei corretti stili di vita attraverso 75 incontri formativi nelle classi quinte di diverse scuole primarie italiane.

La campagna è partita a marzo e proseguirà sino a fine settembre 2014, e avrà grande visibilità offerta al progetto grazie agli espositori personalizzati che ospitano i prodotti NIVEA in oltre 500 punti vendita coinvolti nell’iniziativa. La promozione riguarda i solari NIVEA: per ogni prodotto della linea SUN acquistato nei supermercati e ipermercati Coop sarà devoluto 1 euro ad ANT. I fondi raccolti sosterranno l’intervento degli specialisti ANT nelle scuole primarie nel corso dell’anno scolastico 2014/15. I 75 incontri formativi hanno l’obiettivo di introdurre gli alunni al tema della solidarietà, presentando ANT e i valori che rappresenta. Saranno inoltre approfonditi argomenti legati alla salute e al benessere psico-fisico, con particolare attenzione alla cura della pelle, alla giusta esposizione al sole, alla sana alimentazione, alla vita non sedentaria e a tutti i comportamenti preventivi che favoriscono un corretto stile di vita.

Con il progetto "Vorrei la pelle sana" si consolida l’amicizia tra ANT e NIVEA. Mentre la formazione è il tema che caratterizza la partnership tra le due realtà nel biennio 2014/2015, la prevenzione oncologica è stata la grande protagonista del progetto di sensibilizzazione per il 2013/2014. A settembre e ottobre 2013 si è infatti svolta una campagna in esclusiva nei punti vendita Coop, che ha interessato la gamma dei prodotti NIVEA. L’iniziativa ha permesso alla Fondazione di raccogliere fondi per realizzare un tour di prevenzione del melanoma in diverse città d’Italia. Sull’Ambulatorio Mobile ANT – Bus della prevenzione – da febbraio 2014 e fino a gennaio 2015 – complessivamente oltre 2.000 cittadini saranno visitati gratuitamente dai dermatologi della Fondazione. E’ possibile seguire il tour dell’Ambulatorio Mobile ANT su www.ant.it.

Per maggiori informazioni sul progetto "Vorrei la pelle sana" consultare http://www.ant.it/pubb/Nivea_ANT_Scuole_2014-2015.php oppure scrivere un’email a vorreilapellesana@ant.it.

Prevenzione oncologica

