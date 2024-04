Valutazione Moody's, Nardella: "Siamo tranquilli, il bilancio è sano" | Il Sito di Firenze

Monday, 02 June 2014 – 09:27

Lo afferma il vicesindaco commentando la notizia che l’agenzia di rating ha messo ‘sotto osservazione’ 23 fra città, province e regioni italiane,

Mar, 21/06/2011 – 14:00 — La Redazione

“Siamo assolutamente tranquilli, il nostro bilancio è sano. La valutazione di Moody’s è di carattere generale e non dipende dal nostro lavoro”. E’ quanto afferma il vicesindaco Dario Nardella, commentando la notizia che l’agenzia di rating ha messo ‘sotto osservazione’ 23 fra città, province e regioni italiane, Firenze compresa. "E’ del resto la stessa agenzia – precisa Nardella – ad affermare che la decisione fa seguito alla recente messa sotto osservazione del rating sovrano dell’Italia".

