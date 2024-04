Attentato alla sede Pd di via Forlanini a Firenze. Nardella: "Opera di poveri vigliacchi". Persone in strada per la paura | Il Sito di Firenze

Saturday, 14 June 2014 – 21:23

Mar, 10/06/2014 – 08:38 — Matteo Cali

Attentato esplosivo nella notte contro la sede del Partito Democratico in via Forlanini a Firenze. L’ordigno, composto da "un insieme di petardi e bombole del gas collegate", definito dagli inquirenti "un manufatto", è esploso intorno alle 4 di questa notte. L’esplosione secondo quanto raccontato da alcuni testimoni sarebbe stata nitida e non isolata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco. I danni sarebbero molto contenuti tuttavia c’è stato sgomento per un gesto di assoluta pericolosità. La Digos, incaricata per le indagini, tende a collocare l’azione di stanotte ad un attentato simbolico che ha avuto oggetto numerosi circoli del Pd in Italia.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha subito commentato con un tweet il gesto infame. "L’attentato a sede Pd Firenze di stanotte è da poveri vigliacchi. Non ci intimorisce. #Firenze città di pace, accoglienza e ripudia violenza".

La foto di questo articolo è tratta dal profilo facebook del segretario provinciale fiorentino del Pd Fabio Incatasciato giunto sul posto nella notte, che all’agenzia Dire spiega come la bomba fosse costituita da "un insieme di petardi e bombole del gas collegate" che fortunatamente non ha causato "nessun ferimento anche se le persone degli edifici circostanti sono scese in strada per lo spavento. Desta sconcerto – ha concluso il segretario – un attentato che rappresenta qualcosa di veramente grave e preoccupante, qualcosa di serio, non una bravata".

