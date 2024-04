Prosegue lo sgombero in via Pier Capponi: strade limitrofe chiuse | Il Sito di Firenze

Prosegue lo sgombero della palazzina occupata abusivamente in via Pier Capponi, a Firenze.

Gran parte degli occupanti ha abbandonato lo stabile e sta provvedendo a portare via le proprie cose. La strada, presidiata dalla Polizia, resta chiusa al traffico, così come le zone limitrofe. La palazzina è stata vergata con scritte: “Occuperemo la città” recita una; “Padrone di niente, serve di nessuno” si legge su uno striscione appeso ad una delle finestre dello stabile.

Intanto arriva il monito del Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli al neo Assessore della Giunta Nardella, Sara Funaro: “Legalità e sicurezza senza trattative tra parenti sulle occupazioni abusive, l’assessore Funaro, nipote dell’ex sindaco Bargellini, non privilegi la sua parentela con il pluri condannato che guida il Movimento di Lotta per la Casa”. Afferma Giovanni Donzell sullo sgombero dell’occupazione abusiva in corso a Firenze in via Pier Capponi e che ha visto aderenti al Movimento di lotta nel tentativo di evitare lo sgombero facendo scappare donne e bambini sui tetti.

“Vengano sgomberate tutte le oltre quaranta strutture occupate abusivamente a partire da quelle oggetto di sequestro preventivo da parte dell’Autorità giudiziaria – prosegue l’esponente di FdI – senza trattare con chi persegue il racket delle occupazioni abusive e senza i privilegi della parentela con ‘assessore”.

“L’assessore Funaro – continua Donzelli – si chieda quanti posti di lavoro si sono persi e quanti ne sarebbero stati potuti assegnare senza le occupazioni abusive degli stabili”

“Nessuna tolleranza verso chi delinque – aggiunge Donzelli – e che la giustizia italiana ha già condannato più volte per le responsabilità del movimento che guida”

“Non abbiamo fiducia nelle scelte clone degli assessori parenti dei personaggi famosi – conclude Donzelli – ma ci attendiamo che di fronte alla violenza quotidiana perpetrata da Bargellini e dal Movimento di Lotta per la Casa si intervenga immediatamente con ogni mezzo a disposizione”.

Aggiornamento: Dopo le 17:00 èerminato lo sgombero della palazzina. Le due donne che questa mattina erano salite sul tetto per protesta ne sono scese intorno alle 16,30. Le strade sono state riaperta al traffico. Gli occupanti dell’edificio, quindici donne e alcuni bambini, si sarebbero trasferiti in altri due edifici occupati a Novoli e alle Cure.

