Arriva Festambiente della Piana: il programma degli eventi | Il Sito di Firenze

connotazione agricola per il nuovo Parco. Venerdì (ore 10.00/13.30 Limonaia), si svolgerà il convegno nazionale dal titolo "Pensiamoci prima – Dall’intervento in emergenza ad una cultura diffusa della prevenzione del rischio idrogeologico". Alle ore 16.00 sempre nello spazio della Limonaia si parlerà di "Una Piana da vivere – Gli scenari e i progetti per un governo del territorio inclusivo e partecipato" sempre all’interno di un convegno nazionale. Sabato (ore 10.00/13.30, Limonaia) saranno affrontati temi interessanti anche all’interno del convegno nazionale "La Piana è un Parco! – Dalle reti ecologiche in ambito metropolitano una proposta di sviluppo sostenibile locale". Sempre lo spazio Limonaia nel pomeriggio di sabato (ore 16.00/19.00) ospiterà il convegno nazionale dal titolo: "Pane Nostro – La sfida del Parco Agricolo per produrre cibo e ambiente di qualità". Durante i lavori del convegno verrà presentato il libro di Legambiente, "La terra che vogliamo – Il futuro delle campagne italiane", Edizioni Ambiente.

CLOROFILLA FILM FESTIVAL

Si svolgerà la prima edizione del Clorofilla Film Festival di Firenze. Con titoli ed autori di grande impatto artistico e a grande vocazione ambientale. Venerdì 6 giugno ore 21.30, Limonaia Clorofilla film festival, proiezione di "Berlinguer ti voglio bene" (G.Bertolucci, 1977) con gli amici di Carlo Monni. Sabato 7 giugno ore 21.30, Limonaia Clorofilla film festival, proiezione di "Terra Madre" (E.Olmi, 2006). Domenica 8 giugno ore 21.30, Limonaia Clorofilla film festival, proiezione di "La nostra vita" (D. Luchetti, 2010).

LABORATORI DIDATTICI , MOSTRE E PRESENTAZIONI LIBRI

Saranno ospitati all’interno della Festa anche laboratori didattici di assaggio, di costruzione e di manualità organizzati dagli educatori di Legambiente per dare ai più piccoli la possibilità di sperimentare e di giocare in maniera divertente .

Sabato (ore 12.00, Sala Nesti) ci sarà la presentazione del libro di A. MAGNAGHI, F.SALA, "Il territorio fabbrica di energia", Wolters Kluwer editore. Nella stessa giornata (ore 18.00, Sala Nesti) Sergio Staino presenterà il libro di Paolo Hendel “Carcarlo Pravettoni – Come truffare il prossimo e vivere felici …”, Edizioni Mondadori. E’ naturalmente presente l’autore! Domenica (ore 12.00, Sala Nesti) verrà presentato al pubblico il libro di S. BECCASTRINI, "C’era una volta il lavoro – I lavoratori di Toscana sullo schermo del cinema", Aska Edizioni.

Inoltre, Domenica 8 giugno (ore 10.00, Pratone di Villa Montalvo) avverrà l’esercitazione dimostrativa di Legambiente e Protezione Civile in tema di salvaguardia e messa in sicurezza dei beni culturali.

Mentre nella tarda mattinata tutti a percorrere il tratto la Querciola-Focognano-Villa Montalvo “In bici a spasso per il Parco” con happening finale e panini per tutti! Dedicata alla valorizzazione della bicicletta come mezzo di trasporto, il cui percorso collegherà le aree protette della piana fiorentina e nelle varie tappe verrà fatta una degustazione di prodotti tipici della zona.

Un vero e proprio villaggio ecologico, dunque, quello “ricreato” a Villa Montalvo, dove anche Enti pubblici, Consorzi ed Aziende private avranno l’opportunità di comunicare esperienze e progetti significativi in campo ambientale e nel settore dei prodotti biologici e tipici di qualità, commercializzare i propri prodotti, ma anche conoscere con un pubblico selezionato modi diversi di sviluppo sostenibile.

Il programma dettagliato e completo della festa e le novità esclusive verranno presentate nella conferenza stampa di presentazione di Festambiente della Piana del 3 giugno 2014.

Per info: http://festambientepiana.legambientetoscana.it/ Ingresso libero ore 10-24.

Segui @ilsitodifirenze

connotazione agricola per il nuovo Parco. Venerdì (ore 10.00/13.30 Limonaia), si svolgerà il convegno nazionale dal titolo "Pensiamoci prima – Dall’intervento in emergenza ad una cultura diffusa della prevenzione del rischio idrogeologico". Alle ore 16.00 sempre nello spazio della Limonaia si parlerà di "Una Piana da vivere – Gli scenari e i progetti per un governo del territorio inclusivo e partecipato" sempre all’interno di un convegno nazionale. Sabato (ore 10.00/13.30, Limonaia) saranno affrontati temi interessanti anche all’interno del convegno nazionale "La Piana è un Parco! – Dalle reti ecologiche in ambito metropolitano una proposta di sviluppo sostenibile locale". Sempre lo spazio Limonaia nel pomeriggio di sabato (ore 16.00/19.00) ospiterà il convegno nazionale dal titolo: "Pane Nostro – La sfida del Parco Agricolo per produrre cibo e ambiente di qualità". Durante i lavori del convegno verrà presentato il libro di Legambiente, "La terra che vogliamo – Il futuro delle campagne italiane", Edizioni Ambiente.

CLOROFILLA FILM FESTIVAL

Si svolgerà la prima edizione del Clorofilla Film Festival di Firenze. Con titoli ed autori di grande impatto artistico e a grande vocazione ambientale. Venerdì 6 giugno ore 21.30, Limonaia Clorofilla film festival, proiezione di "Berlinguer ti voglio bene" (G.Bertolucci, 1977) con gli amici di Carlo Monni. Sabato 7 giugno ore 21.30, Limonaia Clorofilla film festival, proiezione di "Terra Madre" (E.Olmi, 2006). Domenica 8 giugno ore 21.30, Limonaia Clorofilla film festival, proiezione di "La nostra vita" (D. Luchetti, 2010).

LABORATORI DIDATTICI , MOSTRE E PRESENTAZIONI LIBRI

Saranno ospitati all’interno della Festa anche laboratori didattici di assaggio, di costruzione e di manualità organizzati dagli educatori di Legambiente per dare ai più piccoli la possibilità di sperimentare e di giocare in maniera divertente .

Sabato (ore 12.00, Sala Nesti) ci sarà la presentazione del libro di A. MAGNAGHI, F.SALA, "Il territorio fabbrica di energia", Wolters Kluwer editore. Nella stessa giornata (ore 18.00, Sala Nesti) Sergio Staino presenterà il libro di Paolo Hendel “Carcarlo Pravettoni – Come truffare il prossimo e vivere felici …”, Edizioni Mondadori. E’ naturalmente presente l’autore! Domenica (ore 12.00, Sala Nesti) verrà presentato al pubblico il libro di S. BECCASTRINI, "C’era una volta il lavoro – I lavoratori di Toscana sullo schermo del cinema", Aska Edizioni.

Inoltre, Domenica 8 giugno (ore 10.00, Pratone di Villa Montalvo) avverrà l’esercitazione dimostrativa di Legambiente e Protezione Civile in tema di salvaguardia e messa in sicurezza dei beni culturali.

Mentre nella tarda mattinata tutti a percorrere il tratto la Querciola-Focognano-Villa Montalvo “In bici a spasso per il Parco” con happening finale e panini per tutti! Dedicata alla valorizzazione della bicicletta come mezzo di trasporto, il cui percorso collegherà le aree protette della piana fiorentina e nelle varie tappe verrà fatta una degustazione di prodotti tipici della zona.

Un vero e proprio villaggio ecologico, dunque, quello “ricreato” a Villa Montalvo, dove anche Enti pubblici, Consorzi ed Aziende private avranno l’opportunità di comunicare esperienze e progetti significativi in campo ambientale e nel settore dei prodotti biologici e tipici di qualità, commercializzare i propri prodotti, ma anche conoscere con un pubblico selezionato modi diversi di sviluppo sostenibile.

Il programma dettagliato e completo della festa e le novità esclusive verranno presentate nella conferenza stampa di presentazione di Festambiente della Piana del 3 giugno 2014.

Per info: http://festambientepiana.legambientetoscana.it/ Ingresso libero ore 10-24.

Segui @ilsitodifirenze