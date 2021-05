Dogecoin: un meme coin che ha conquistato il mercato delle criptovalute

Mer, 26/05/2021 - 06:09 — La redazione

La dogecoin è una delle criptovalute che promette maggiori soddisfazioni per tutti gli investitori che intendono acquistare monete digitali nell'anno 2021. Questo perché in pochissimo tempo già nei primi mesi di quest'anno questa valuta ha visto un incremento di oltre il 1500 percento. Si tratta di un risultato davvero sorprendente e che non può far rimanere indifferenti gli appassionati e i professionisti di questo settore.

Dal momento che la dogecoin è sicuramente una delle criptovalute più importanti al momento e ha una storia alle spalle molto interessante e soprattutto divertente, abbiamo deciso di raccontare la sua biografia e fartela conoscere un po' meglio.

Se sei interessato ad aumentare le tue conoscenze nell'ambito del mercato finanziario delle criptomonete, questa è l'occasione per scoprire la verità dietro a una di queste. Sicuramente ti lascerà sorpreso e stupefatto. E potresti addirittura decidere di investire tutti quanti i tuoi risparmi per comprare la famosa criptovaluta dogecoin .

La storia dei dogecoin: dalla nascita (divertente) ai progressi fatti fino al giorno d’oggi

La storia dei dogecoin parte nel lontano 2013, quando Billy Markus (che all’epoca lavorava per IBM e che strutturò dal punto di vista tecnico tutto quanto il sistema) e Jackson Palmer (che all’epoca lavorava per Adobe e fu il vero ideatore del progetto) decisero di realizzare un vero e proprio "scherzo". Utilizzarono infatti un famosissimo meme diffuso sui social, di un cane Shiba Inu, per dare vita al logo di questa moneta digitale. Lo fecero con tanta ironia, forse neppure immaginando che presto il coin che avevano elaborato sarebbe cresciuto di volume e di valore, con milioni di investitori pronti a supportare il loro progetto.

Diciamo che in questo caso, più che gli interessi economici internazionali, fu la simpatia a premiare l'idea di questi due soci in affari.

Il nome della moneta è appunto formato dalle parole "doge", che è la versione dialettale inglese (anzi, per la precisione americana) di "Dog", che significa cane, e "coin" che invece, come tutti sanno, significa moneta.

Considerando che questo colosso delle criptovalute nacque per un mero gioco tra due programmatori informatici, possiamo dire che sei stata una vera e propria fortuna che esso si è riuscito a crescere così tanto e sia durato anche nel tempo, continuando ad attirare l'attenzione su di sé e soprattutto gli investimenti da parte di utenti della rete da ogni parte del mondo.

A giocare a suo favore ci fu anche il grande fermento derivato dalla diffusione dei Bitcoin, nati solamente 5 anni prima e che avevano aperto già un varco. Chiaramente come ogni criptovaluta ha avuto e avrà i suoi alti e bassi. Per esempio tra il 2017 e il 2018 ha avuto una impennata di valore notevole, raggiungendo una capitalizzazione di circa due milioni di dollari.

Tra fine 2020 e inizio 2021 c è stata una nuova grande crescita, come è successo ad altre criptovalute, che ha attirato l’attenzione di tanti investitori e curiosi. Il futuro è incerto in generale per le criptovalute ma per i dogecoin si prospetta interessante