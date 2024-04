Meteo: su Firenze e la Toscana stop all'afa. Rischio allagamenti | Il Sito di Firenze

Monday, 16 June 2014 – 05:23

Maltempo

Sab, 14/06/2014 – 00:04 — La Redazione

Il caldo degli scorsi giorni che ha avvolto Firenze e la Toscana sarà spazzato via dall’arrivo di temporali che già da questa notte potrebbero manifestarsi in forma violenta e creare possibili allagamenti e smottamenti.

Le piogge proseguiranno oggi (sabato 14 giugno) e domani.

La protezione civile regionale raccomanda quindi a tutti, in concomitanza di fenomeni di questo tipo, di prestare la massima attenzione alla guida e, in generale, nelle zone depresse soggette ad allagamento ricorrente. In particolare si raccomanda, per le attività all’aperto, di fare attenzione a

eventuali fulmini e a colpi improvvisi di vento che potrebbero causare la caduta di rami o altri oggetti.

