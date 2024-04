L'11 agosto visita guidata all'ex carcere delle Murate | Il Sito di Firenze

Sunday, 10 August 2014 – 09:03

Liberazione

Ven, 08/08/2014 – 00:00 — La Redazione

In occasione del 70° anniversario dalla liberazione di Firenze lunedì 11 agosto l’Associazione Mus.e offre un’apertura straordinaria dell’installazione sonora Nuclei (Vitali) dell’artista Valeria Muledda presso Le Murate. Progetti Arte Contemporanea con introduzione e accompagnamento.

L’opera vuol restituire alla collettività uno dei luoghi più significativi di Firenze: è infatti un’installazione site-specific per l’ex “carcere duro”, ovvero l’area di detenzione più severa del carcere otto-novecentesco, ed è stata realizzata dopo un’accurata e profonda ricerca di carattere storico, politico e sociale sulla detenzione e sulla storia del carcere delle Murate, legata anche alla Resistenza. Nuclei (Vitali) è un “raccontatore”, uno storyteller, un esercizio di presenza che si siede tra le pietre del carcere duro e da qui ascolta ancora le storie che gli hanno raccontato. L’installazione raccoglie e distribuisce nello spazio circa 20 ore di materiale che costituiscono l’archivio sonoro del progetto.

Le visite guidate, su prenotazione, sono previste alle h15.00, alle h16.30 e alle h18.00 (max. 18 partecipanti per volta) e prevedono l’accompagnamento di un’operatrice storica dell’arte.

Per chi: per adolescenti e adulti

Dove: Le Murate. Progetti Arte Contemporanea (piazza delle Murate, Firenze)

Quando: 11 agosto h15.00 – h16.30 – h18.00

Durata: 60′

Costo: gratuito

Info e prenotazioni: tel. 055-2768224 e 055-2768558, mail info@muse.comune.fi.it,

www.musefirenze.it

