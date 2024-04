La famiglia Magherini chiede giustizia per Riccardo: "Botte durante l'arresto" | Il Sito di Firenze

Wednesday, 06 August 2014 – 03:19

Individuati 40 testimoni

Ven, 28/03/2014 – 01:35 — La Redazione

"I recenti sviluppi delle indagini, condotte con notevole impegno dagli inquirenti, da cui emergerebbe che Riccardo è stato inutilmente percosso nelle fasi del suo arresto, confermano la necessità che si faccia piena luce sull’operato dei militari, nonché sulla adeguatezza dei soccorsi prestati nell’immediatezza da parte dei soccorritori". La famiglia di Riccardo Magherini, l’uomo morto a Firenze dopo l’arresto la sera del 2 marzo scorso, interviene tramite i suoi legali, avvocati Luca Bisori e Nino D’Avirro, sullo stato delle indagini coordinate dalla procura di Firenze. “Appare prematura – sostiene la famiglia Magherini – ogni ipotesi su chi o cosa possa avere scatenato il panico e la fuga di Riccardo verso San Frediano, così come è prematura ogni ipotesi sulle reali cause della sua morte prima dell’esito degli accertamenti medico legali in corso".

La procura di Firenze ha individuato circa 40 testimoni, attraverso la Polizia Giudiziaria che ha ascoltato i residenti lungo il percorso fatto da Magherini prima di essere arrestato, alla ricerca di persone che possano aver notato qualche fase della vicenda.

