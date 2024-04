Livorno – Fiorentina: risultato finale 0 a 1 – Viola in Europa League | Il Sito di Firenze

Livorno – Fiorentina è il derby toscano della 18a giornata di ritorno. Gli amaranto sono ultimi in classifica, mentre i Viola sono alla caccia dei tre punti che garantirebbero la certezza matematica del quarto posto.

Queste le formazioni ufficiali di Livorno – Fiorentina, gara valida per la diciottesima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2013 – 2014:

Livorno (4-3-3): Anania, Ceccherini, Rinaudo, Emerson, Castellini, Biagianti, Duncan, Mosquera, Siligardi, Belfodil, Mesbah. A disp: Bardi, Aldegani, Piccini, Gemiti, Valentini, Coda, Tiritiello, Benassi, Bartolini, Borja, Bruzzi, Biasci. All.: Nicola.

Squalificati: Greco, Paulinho. Diffidati: Luci, Emeghara, Emerson, Castellini, Benassi, Coda. Indisponibili: Luci, Mbaye, Emeghara.

Fiorentina (4-3-1-2): Rosati, Roncaglia,Gonzalo Rodriguez, Savic, Vargas, Ambrosini, Aquilani, Borja Valero, Ilicic, Cuadrado, Matos. A disp: Lupatelli, Bardini, Tomovic, Compper, Pasqual, Pizarro, Hegazy, Mati Fernandez, Rebic, Joaquin, Rossi, Matri. All.: Montella.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Ambrosini, Aquilani, Compper, Cuadrado, Matos, Neto. Indisponibili: Compper, Gomez, Neto, Rebic, Anderson.

Arbitro: Paolo Giacomelli della sezione di Trieste. Assistenti De Pinto e Petrella, giudici di porta Peruzzo e La Penna, quarto uomo Meli.

Inizia l’incontro, dà il calcio d’avvio il Livorno. Al 2′ Cuadrado riceve in area da Matos e in girata impegna Anania al primo intervento della gara. Ritmi bassi nei primi minuti di gioco. All’11’ giallo per Castellini per fallo su Matos. Rasoterra di Aquilani al 14′ che si perde a lato. Al 23′ Cuadrado intercetta un disimpegno della difesa amaranto, ma non riesce a controllare il difficile pallone. Al 27′ punizione dalla destra di Ilicic che calcia alto. Giallo per Matos al 28′ (diffidato salterà l’ultima di Campionato). Partita soporifera, ieri in conferenza stampa Montella ha dichiarato che la Fiorentina deve imparare a vincere le partite anche negli ultimi 20 minuti: pare che i giocatori lo abbiano preso alla lettera. Al 36′ Ilicic serve Ambrosini che anziché concludere da posizione favorevole, passa la palla a Matos in evidente fuorigioco. Nei minuti finali della prima frazione più Livorno che Fiorentina, ma i portieri non sono stati chiamati ad interventi degni di nota. Giallo per Vargas e Ceccherini a pochi secondi dallo scadere. Dopo 1′ di recupero, finisce il primo tempo. Livorno – Fiorentina: risultato parziale 0 a 0.

Inizia la ripresa, Pizarro prende il posto di Matos. Al 5′ un cross di Vargas dalla sinistra rischia di beffare Anania, ma la traversa salva il Livorno. Al 10′ Giuseppe Rossi prende il posto di Ilicic. Al 12′ Cuadrado triangola con Giuseppe Rossi ed insacca il gol dell’1 a 0 ribadendo in rete una prima respinta di Anania. Al 13′ Borja prende il posto di Castellini. Fuori Duncan, dentro Benassi (17′). Al 22′ Piccini prende il posto di Ceccherini colto da crampi. Al 22′ Piccini prende il posto di Ceccherini colto da crampi. Al 24′ Rosati devia in angolo una punizione velenosa di Emerson. Al 27′ Cuadrado serve Rossi in area che calcia col sinistro, ma il pallone impatta contro Rinaudo che salva Anania dal possibile 2 a 0 Viola. Giallo per Mosquera al 33′ per fallo su Pizarro. Giallo per Roncaglia al 36′. Al 40′ Mesbah recupera su Rossi involato verso la porta, pochi secondi dopo Mati Fernandez prende il posto di Borja Valero. Giallo per Belfodil al 44′. Scocca il 45′, Giacomelli ammonisce Benassi e assegna 4′ di recupero. Giallo per Borja al 47′. Rosso diretto per Borja per un bruttissimo fallo su Aquilani al 48′.

Termina la partita. Livorno – Fiorentina: risultato finale 0 a 1. I Viola conquistano la qualificazione diretta alla prossima Europa League; gli amaranto sono matematicamente retrocessi in Serie B.

