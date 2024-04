Scaletti: "Abbassare la COSAP per gli edicolanti" | Il Sito di Firenze

“La COSAP a Firenze per gli edicolanti è tale che e se l’Amministrazione Comunale non interviene per abbassarla rendendola meno gravosa il rischio è che non si trovino più edicole a Firenze e che la distribuzione dei quotidiani sia solo nei supermercati e nella grande distribuzione. Ancora una volta le assicurazioni fornite da questa giunta non hanno trovato un seguito e perfino la mozione approvata dal Consiglio Comunale il 28 gennaio dello scorso anno è rimasta inattuata dalla giunta di Renzi prima e di Nardella poi”.

È l’allarme lanciato da Cristina Scaletti al termine dell’incontro avuto ieri insieme al candidato Piergiorgio Maffezzoli (lista La Scaletti Sindaco) con alcuni rappresentanti del SI.NA.G.I.(il Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia) che hanno denunciato la preoccupante situazione che questa categoria sta vivendo a Firenze.

“Non è possibile fare pagare a questa categoria un’occupazione del suolo pubblico che è la più alta in Italia, non è possibile fare pagare per un fondo di 8 metri quadri fino a 500 euro al mese: o il Comune interviene oppure scompariranno le edicole e con esse la possibilità di una distribuzione plurale” ha proseguito Cristina Scaletti, candidata sindaco con tre liste civiche. Le edicole per certi aspetti sono assimilabili alle librerie e quante più sono quanto meno sarà possibile il monopolio distributivo di un settore che non é solo commerciale ma anche culturale. Sarebbe un danno per il cittadino se fossero acquistabili solo alcuni libri o alcuni quotidiani perché li distribuisce un solo soggetto. La pluralità degli esercizi garantisce la tutela anche del consumatore".

“È necessario rimodulare la COSAP, così come anche il Consiglio Comunale aveva deciso un anno e mezzo fa, perlomeno per gli edicolanti che vendono soltanto giornali e riviste. Se sarò eletta sindaco mi impegno personalmente a recepire la mozione del Consiglio Comunale e ad ascoltare il grido d’allarme degli edicolanti fiorentini” ha concluso Cristina Scaletti.

“La COSAP a Firenze per gli edicolanti è tale che e se l’Amministrazione Comunale non interviene per abbassarla rendendola meno gravosa il rischio è che non si trovino più edicole a Firenze e che la distribuzione dei quotidiani sia solo nei supermercati e nella grande distribuzione. Ancora una volta le assicurazioni fornite da questa giunta non hanno trovato un seguito e perfino la mozione approvata dal Consiglio Comunale il 28 gennaio dello scorso anno è rimasta inattuata dalla giunta di Renzi prima e di Nardella poi”.

È l’allarme lanciato da Cristina Scaletti al termine dell’incontro avuto ieri insieme al candidato Piergiorgio Maffezzoli (lista La Scaletti Sindaco) con alcuni rappresentanti del SI.NA.G.I.(il Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia) che hanno denunciato la preoccupante situazione che questa categoria sta vivendo a Firenze.

“Non è possibile fare pagare a questa categoria un’occupazione del suolo pubblico che è la più alta in Italia, non è possibile fare pagare per un fondo di 8 metri quadri fino a 500 euro al mese: o il Comune interviene oppure scompariranno le edicole e con esse la possibilità di una distribuzione plurale” ha proseguito Cristina Scaletti, candidata sindaco con tre liste civiche. Le edicole per certi aspetti sono assimilabili alle librerie e quante più sono quanto meno sarà possibile il monopolio distributivo di un settore che non é solo commerciale ma anche culturale. Sarebbe un danno per il cittadino se fossero acquistabili solo alcuni libri o alcuni quotidiani perché li distribuisce un solo soggetto. La pluralità degli esercizi garantisce la tutela anche del consumatore".

“È necessario rimodulare la COSAP, così come anche il Consiglio Comunale aveva deciso un anno e mezzo fa, perlomeno per gli edicolanti che vendono soltanto giornali e riviste. Se sarò eletta sindaco mi impegno personalmente a recepire la mozione del Consiglio Comunale e ad ascoltare il grido d’allarme degli edicolanti fiorentini” ha concluso Cristina Scaletti.