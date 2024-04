Basilica di San Lorenzo: il Pulpito della Resurrezione di Donatello torna visibile | Il Sito di Firenze

Ammirare da vicino un’opera d’arte appena restaurata e contribuire contemporaneamente al recupero di un altro capolavoro. Sarà possibile dalle 11.30 di domani, martedì 29 aprile, nella Basilica di San Lorenzo a Firenze: versando un contributo di un euro i visitatori potranno percorrere una piccola passerella e osservare il Pulpito della Resurrezione di Donatello completamente recuperato grazie all’intervento dell’Opificio delle Pietre Dure. Il ricavato sarà destinato ai lavori necessari per riportare all’antico splendore l’altro pulpito di Donatello presente sotto le ultime arcate della navata centrale della chiesa, quello della Passione.

“Ci sembra di aver individuato una soluzione efficace e innovativa – spiega Enrico Bocci, presidente dell’Opera Medicea Laurenziana –: in cambio dell’equivalente di un caffè diamo la possibilità di vedere da vicino un’opera straordinaria e al tempo stesso di contribuire alla rinascita di un altro tesoro dell’arte mondiale”.

Nella Basilica di San Lorenzo, sono collocati due Pulpiti di Donatello, quello di sinistra è dedicato al tema della Passione di Cristo, quello di destra alla Resurrezione, tra le ultime opere eseguite dal maestro e ritenute in larga parte autografe. Nel Pulpito della Resurrezione, oggi restaurato, sono rappresentati gli episodi evangelici con le Marie al Sepolcro, la Discesa di Cristo al Limbo, la Resurrezione, l’Ascensione, la Pentecoste e anche il Martirio di San Lorenzo. Le scene sono divise e sormontate da elementi architettonici e, nel lato verso la navata laterale, sono posti due pannelli lignei uno raffigurante la Flagellazione di Cristo l’altro, che funge da sportello di accesso, San Luca Evangelista. L’opera è di notevoli dimensioni (3.10×1.25×1.60 metri) ed è costituita da vari elementi bronzei.

