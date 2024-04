Niente Primarie: Renzi è il candidato del PD a sindaco di Firenze | Il Sito di Firenze

Monday, 18 August 2014 – 02:55

Elezioni amministrative

Mer, 15/01/2014 – 02:48 — La Redazione

Come anticipato stamani da Il Sito di Firenze, Renzi sarà il candidato del PD a sindaco di Firenze. Con l’80% dei voti

(114 sì, un no e 30 astenuti) l’assemblea cittadina del Pd ha ratificato la ricandidatura di Matteo Renzi per le elezioni di maggio: non ci saranno, quindi, le primarie.

