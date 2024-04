Casa: tendopoli a fianco della Basilica di San Lorenzo di Firenze – Video | Il Sito di Firenze

Wednesday, 21 May 2014 – 17:52

Movimento di Lotta per la Casa

La protesta contro l’art. 5 del piano casa e il Job Act

Dom, 18/05/2014 – 01:02 — La Redazione

Nel pomeriggio di ieri, a Firenze, il Movimento di Lotta per la Casa ha allestito una tendopoli accanto alla Basilica di San Lorenzo all’altezza di via Canto de’ Nelli. Alle 23:00 si contavano una ventina di tende, sulle gradinate oltre cento le persone intrattenute da musica ad alto volume. Tra gli occupanti anche alcune famiglie con bambini che giocavano difronte alla chiesa. L’accampamento è stato allestito al termine di una manifestazione contro il piano casa e il Jobs act.

Nel corso del corteo, i manifestanti hanno tirato uova contro la sede dello store ”Eataly”, uova e verdure anche contro Palazzo Vecchio, sede del Comune.

“Per andare via vogliamo che sia ritirato l’articolo 5 del piano casa del governo – ha detto Lorenzo Bargellini, leader del movimento – l’articolo 5 decreta che venga tolta l’erogazione di acqua, luce e gas negli stabili occupati, e per cinque anni negargli la possibilità di partecipare all’assegnazione di case popolari”. “Restiamo qui fino a lunedì. Attendiamo Nardella – ha concluso Bargellini – vogliamo sapere come la pensa riguardo l’articolo 5 del nuovo piano casa”.

Nel video de Il Sito di Firenze la tendopoli allestita accanto alla Basilica di San Lorenzo.

Dom, 18/05/2014 – 01:02 — La Redazione

Nel pomeriggio di ieri, a Firenze, il Movimento di Lotta per la Casa ha allestito una tendopoli accanto alla Basilica di San Lorenzo all’altezza di via Canto de’ Nelli. Alle 23:00 si contavano una ventina di tende, sulle gradinate oltre cento le persone intrattenute da musica ad alto volume. Tra gli occupanti anche alcune famiglie con bambini che giocavano difronte alla chiesa. L’accampamento è stato allestito al termine di una manifestazione contro il piano casa e il Jobs act.

Nel corso del corteo, i manifestanti hanno tirato uova contro la sede dello store ”Eataly”, uova e verdure anche contro Palazzo Vecchio, sede del Comune.

“Per andare via vogliamo che sia ritirato l’articolo 5 del piano casa del governo – ha detto Lorenzo Bargellini, leader del movimento – l’articolo 5 decreta che venga tolta l’erogazione di acqua, luce e gas negli stabili occupati, e per cinque anni negargli la possibilità di partecipare all’assegnazione di case popolari”. “Restiamo qui fino a lunedì. Attendiamo Nardella – ha concluso Bargellini – vogliamo sapere come la pensa riguardo l’articolo 5 del nuovo piano casa”.

Nel video de Il Sito di Firenze la tendopoli allestita accanto alla Basilica di San Lorenzo.

