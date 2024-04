Hard Rock Cafe: il 27 settembre la vincitrice della “Battle of the Bands” | Il Sito di Firenze

Hard Rock Cafe, insieme a Virgin Radio e Fiat, con l’esperienza internazionale di contest fra band sui palchi di tutti gli Hard Rock Cafe del mondo, porta in Italia il format “Battle of the Bands”. Il brand del rock conferma in questo modo il proprio impegno nella promozione della musica dal vivo, con particolare attenzione alle realtà artistiche emergenti a livello internazionale e locale.

Il concorso, che ha preso il via il 22 giugno e si svolgerà per tutto il periodo estivo, è rivolto a giovani rock band e vuole essere megafono per quel sommerso musicale italiano che troppo spesso non riesce a ricevere la meritata considerazione. La band vincitrice del concorso avrà l’irripetibile chance di poter aprire il concerto HARD ROCK CAFE ROCKS THE SQUARE, con cui Hard Rock porterà la grande musica dal vivo proprio in Piazza della Repubblica, Firenze, il 27 settembre a chiusura dell’estate fiorentina.

“Battle of the Bands” è organizzato da Hard Rock Cafe in occasione della presentazione di un nuovo modello di Fiat Punto dedicato a Virgin Radio e al suo Style Rock: il network italiano è media partner di tutti gli eventi legati al progetto.

Il contest “Battle of the Band” oltre al gran concerto finale di settembre porterà a Firenze alcune delle sue tappe: si attende l’arrivo delle esibizioni dei concorrenti il 23-24 luglio e il 14 settembre. Proprio Firenze è stata scelta come location per la finalissima prevista il 20 settembre.

“BATTLE OF THE BANDS” organizzato in più momenti nel corso di questa estate, prenderà il via con una prima fase in cui le band saranno votate dagli ascoltatori di Virgin Radio sul sito dell’emittente (www.virginradio.it dal 21 giugno al 18 luglio). Le 50 band più votate dal pubblico verranno ridotte a 18 da una giuria selezionata di esperti per poi arrivare a sfidarsi a colpi di riff sui palchi dei tre Hard Rock Cafe italiani (Firenze 23-24 luglio, Roma 25-26 luglio, Venezia 27-28 luglio).

Superata questa prima scrematura, le band rimaste in gara dovranno sfidarsi nuovamente per le semifinali, sempre sui tre palchi di Hard Rock Cafe (Roma 13 settembre, Firenze 14 settembre, Venezia 15 settembre) così da arrivare alla finalissima di “Battle of the Bands” che si terrà all’Hard Rock Cafe di Firenze il 20 settembre.

Da questa serata uscirà il nome della band che avrà l’onore di partecipare a HARD ROCK CAFE ROCKS THE SQUARE. L’identità dell’headliner è ancora avvolta nel mistero, ma si tratta di un nome che non ha niente da invidiare ai grandi del rock che da sempre sono protagonisti dei concerti organizzati da Hard Rock in Italia e nel mondo.

HARD ROCK CAFE ROCKS THE SQUARE rappresenta un nuovo format che propone grandi concerti nelle più suggestive piazze del mondo offerti dal brand sull’onda del successo già riscontrato lo scorso anno a Firenze con i Simple Minds per il Grand Opening del Cafe fiorentino, e a Venezia, in Piazza San Marco, con Modà e Mike and The Mechanics per il martedì del Carnevale di Venezia. Ora si è in attesa dell’annuncio di altri importanti appuntamenti in altre location Hard Rock in Europa.



