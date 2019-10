Italia Viva, Renzi e la Leopolda. Votazioni online per il nuovo simbolo del partito

Dom, 13/10/2019 - 10:09 — La redazione

"Sabato alle 18 in punto il simbolo di Italia Viva sarà presentato alla Leopolda10. Sarà un grande momento di festa. Già, ma quale sarà il simbolo? Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti: decidiamo il logo insieme". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, spiegando che "qui ci sono le tre proposte che abbiamo selezionato tra le tante arrivate in questi giorni. Per votare basta andare sul sito www.italiaviva.it e scegliere quella che preferite".

Sceglie il web Matteo Renzi per lanciare ufficialmente il simbolo del nuovo partito, nato poche settimane fa e che vedrà il battesimo ufficiale da venerdì a domenica prossimi alla stazione Leopolda di Firenze, la 'casa' politica dell'ex premier, che in questi anni ha accolto le idee e programmi dell'area renziana.

"Mi piace l'idea che questa nostra nuova Casa sia un luogo ricco di partecipazione - sottolinea Renzi - A cominciare dal simbolo che ci rappresenterà sulla scheda elettorale. In attesa di votare per Italia Viva, avete una settimana per votare il simbolo".