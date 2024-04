Nasce Fitness Card, la scheda ricaricabile per fare sport | Il Sito di Firenze

Tuesday, 12 August 2014 – 12:38

commissione Sport

Un nuovo servizio che consentirà di accedere a tutti gli impianti sportvi cittadini che aderiranno

Mar, 15/11/2011 – 15:26 — La Redazione

Accedere ad impianti sportivi ubicati in zone diverse della città con evidenti benefici costi/tempi. È questa l’offerta della Fitness Card, una card ricaricabile che consentirà a tutti i cittadini fiorentini di accedere agli impianti di proprietà comunale e privata che vorranno aderire alla proposta. La mozione, frutto di un lavoro congiunto con la Consulta cittadina dello Sport è stata approvata ieri all’unanimità in commissione Sport con l’intento di incentivare e migliorarei servizi offerti ai cittadini, individuando i giorni,gli orari e la tipologia di attività che vengono svolte negli impianti sportivi. Soddisfatto il presidente della commissione Sport Leonardo Bieber (Pd): “La Fitness Card è nata per mettere in rete i vari impianti sportivi della città dando così ai cittadini sia studenti che lavoratori la possibilità di poter scegliere fra un offerta diversificata di sport: si potrà un giorno andare in piscina e il giorno dopo in palestra o fare atletica in un altro impianto" La Card potrebbe essere rilasciata gratuitamente da qualsiasi sportello bancario che aderirà alla proposta. Per quanto riguarda le modalità la mozione rimanda alla giunta il compito di redigere il relativo regolamento d’uso. Il lancio della nuova Card sarà seguito da una adeguata campagna di informazione attraverso brochure informative con all’interno l’elenco degli impianti sportivi che aderiranno all’iniziativa

Mar, 15/11/2011 – 15:26 — La Redazione

