Fiorentina - Lazio: da lunedì biglietti in vendita. I prezzi

Sab, 12/10/2019 - 16:28 — La redazione

Da lunedì 14 ottobre saranno in vendita i biglietti per la prossima gara al Franchi di Firenze tra Fiorentina e Lazio. I prezzi dei tagliandi interi, in prevendita, vanno dai 30 euro delle curve ai 290 della tribuna vip.

Per tutte le informazioni sui prezzi, l riduzioni e le modalità di acquisto CLICCA QUI. La gara si giocherà il 27 ottobre alle 20:45.

Intanto ieri la Fiorentina ha disputato una partita amichevole a Pistoia contro la Pistoiese. 4 a 1 il risultato in favore dei viola, che ha visto andare in rete Boateng (doppietta), Ghezzal e Koffi (rete della bandiera degli arancioni di Gucci).