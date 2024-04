Da Firenze a Faenza di corsa, domani la “Cento chilometri del Passatore” | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 07:25

I provvedimenti per la circolazione

Ven, 23/05/2014 – 00:02 — La Redazione

Domani, sabato 25 maggio, torna la “Cento chilometri del Passatore”, l’ultramaratona di maggior tradizione e prestigio internazionale arrivata alla 42esima edizione.

Per consentire lo svolgimento della competizione, che si snoda sul percorso Firenze-Faenza, all’interno del territorio comunale la direzione mobilità ha predisposto una serie di provvedimenti. I primi divieti inizieranno dalla mezzanotte di sabato 24 maggio con i divieti di sosta in piazza dei Davanzati, via degli Anselmi e via Sassetti. Dalle 6 sarà la volta del divieto di transito in piazza Davanzati e via Sassetti (tratto da via Strozzi a via degli Anselmi), mentre dalle 9 scatterà la chiusura anche in via degli Anselmi.

Dalle 14.15 poi sarà la volta dei divieti di transito al passaggio degli atleti lungo il percorso, ovvero: via Calzaiuoli (angolo via degli Speziali)-piazza Duomo-via dei Servi-piazza Santissima Annunziata-via Cesare Battisti-piazza San Marco-via Giorgo La Pira-via La Marmora-attraversamento viale Matteotti-via Fra’ Bartolomeo-via Leonardo Da Vinci-piazza Savonarola-via Masaccio-via Benevieni-via Fra’ Domenico Buonvicini-via Masaccio-via degli Artisti-piazza Vasari-via Pacinotti-viale Volta-piazza Edison-via di San Domenico-confine comunale con direzione Fiesole.

