Primarie Pd, Nardella chiama a raccolta i suoi. "Idee per scrivere la storia" – VIDEO | Il Sito di Firenze

Teatro sancat

Sab, 08/03/2014 – 08:24 — Matteo Cali

E’ tempo di primarie a Firenze e ieri sera al Teatro Sancat di via del Mezzetta c’è stata la prima uscita pubblica del vice sindaco di Firenze Dario Nardella che si è concesso ai microfoni de ilsitodiFirenze.it parlando del prossimo appuntamento del 23 marzo che lo vedrà sfidare gli altri due candidati Iacopo Ghelli e Alessandro Lo Presti.

"C’è tanto entusiasmo con le primarie possiamo raccontare le cose che abbiamo fatto e pensare insieme idee per scrivere la storia". Molti anche i consiglieri comunali presenti. Da Michele Pierguidi, presidente Sancat e ‘padrone’ di casa della prima ufficiale di Nardella candidato, a Maurizio Sguanci e Massimo Fratini, oltre all’assessore Titta Meucci in prima fila con accanto qualche posto più in là l’ex assessore Angelo Falchetti e la senatrice Rosa Maria Di Giorgi.

Presente anche il consigliere comunale Massimo Pieri, capogruppo della lista Noi con Matteo Renzi. "Siamo a vedere quello che succede – ha detto Pieri – faremo una lista civica insieme a Bianca Maria Giocoli (presente in sala, ndr) a sostegno di Dario Nardella". Oltre 300 persone hanno ascoltato per circa quaranta minuti l’appassionato intervento del vicesindaco che ha ripercorso i cinque anni di legislatura parlando delle tante cose da fare nel suo programma per Firenze basato sull’ispirazione. Guarda il video con l’intervista a Nardella e i commenti di Pierguidi, Pieri e Ceccarelli.

