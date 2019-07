200 migranti in arrivo in Toscana, Nardella: "Curioso di vedere le facce dei consiglieri della Lega"

Ven, 12/07/2019 - 16:44 — La redazione

«Dal Friuli Venezia Giulia arriveranno in Toscana 200 migranti, cinque volte di più di quelli che erano a bordo della Sea Watch. In quel caso Salvini e la Lega hanno monopolizzato l’agenda politica per giorni e giorni, “coprendo” mediaticamente una manovra correttiva da 8 miliardi.

Ora – dichiara il Sindaco di Firenze Dario Nardella sui migranti in arrivo nella nostra regione su cui oggi ha scritto il Corriere Fiorentino – sono curioso di vedere le facce dei consiglieri regionali della Lega. Orrori di sillabazione a parte, hanno passato il martedì a fare sceneggiate ed emendamenti in Consiglio regionale al grido di “Prima i toscani”. Due giorni dopo il loro Capitano, nonché ministro degli Interni, decide di inviare in Toscana duecento migranti. Noi siamo per l’accoglienza nella legalità e come sempre siamo pronti a fare il nostro dovere. Loro da che parte stanno? Faranno manifestazioni con le magliette sgrammaticate e ordini del giorno contro il loro ministro insieme ai colleghi parlamentari?

Credo che questo governo farebbe un servizio al Paese se smettesse di fare propaganda e iniziasse ad occuparsi dei problemi reali. Non è mai troppo tardi – conclde il Sindaco – anche se un anno e mezzo l’hanno già perso».