Torino – Fiorentina: le formazioni ufficiali | Il Sito di Firenze

Le formazioni ufficiali di Torino – Fiorentina, gara valida per la 19a ed ultima giornata del girone di andata del Campionato di Serie A 2013 – 2014:

Torino (3-5-2): Padelli, Maksimovic, Glik, Moretti, Darmian, Gazzi, Basha, Farnerud, Pasquale, Cerci, Barreto. A disp: Gomis, Berni, Rodriguez, Bovo, Brighi, Bellomo, Meggiorini, Tachtsidis. All. Ventura.

Squalificati: Gillet, Vives. Diffidati: Cerci.

Fiorentina (4-3-3): Neto; Roncaglia, Gonzalo Rodriguez, Savic, Tomovic; Mati Fernandez, Pizarro, Borja Valero; Joaquin, Ilicic, Cuadrado. A disp: Munua, Compper, Bakic, Rebic, Aquilani, Vecino, Ambrosini, Pasqual, Wolski, Matos, Vargas, Iakovenko. All. Montella.

Indisponibili: Gomez, Hegazy, Rossi- Squalificati: nessuno. Diffidati: Compper, Gonzalo Rodriguez, Pizarro.

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Assistenti Barbirati e Marzaloni, giudici di porta Banti e Giacomeli, quarto uomo De Marco.

