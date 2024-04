Donzelli (FDI) "La Regione ha tra le priorità cercare lavoro ai ROM. Ma i toscani devono morire?" | Il Sito di Firenze

Friday, 01 August 2014 – 20:44

Disoccupazione

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 29/07/2014 – 17:11 — La Redazione

"Regione Toscana. Indirizzi e obiettivi per il 2015. Si legge testualmente a pagina 40 del DAP (Documento di Programmazione Annuale) ‘Interventi tesi alla lotta all’esclusione sociale di soggetti di etnia ROM e SINTI soggiornanti nel territorio toscano mediante IL SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO.’ I toscani invece problemi lavorativi non li hanno? MA BASTA! Questo è razzismo contro gli italiani. Prima di pensare all’inserimento lavorativo di ROM e SINTI, che tanto non lavoreranno mai, noi vorremmo pensare ai troppi nostri disoccupati toscani che, a differenza dei ROM, vorrebbero lavorare." Scrive su Facebook il Capogruppo in Regione Toscana di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale a commento del Documento preliminare al documento annuale di programmazione 2015 in votazione al Consiglio Regionale di oggi pomeriggio.

"La Regione Toscana ha tra le priorità per il 2015 cercare lavoro ai ROM. Ma i toscani senza lavoro devono morire?" Tuona Giovanni Donzelli annunciando battaglia in aula su questo punto e su altri temi, secondo Fratelli d’Italia, male affrontati nel DAP come la tutela della famiglia tradizionale, la lotta all’abusivismo, la valorizzazione della filiera corta dei prodotti agricoli e la semplificazione della macchina burocratica regionale.

Friday, 01 August 2014 – 20:44

Disoccupazione

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 29/07/2014 – 17:11 — La Redazione

"Regione Toscana. Indirizzi e obiettivi per il 2015. Si legge testualmente a pagina 40 del DAP (Documento di Programmazione Annuale) ‘Interventi tesi alla lotta all’esclusione sociale di soggetti di etnia ROM e SINTI soggiornanti nel territorio toscano mediante IL SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO.’ I toscani invece problemi lavorativi non li hanno? MA BASTA! Questo è razzismo contro gli italiani. Prima di pensare all’inserimento lavorativo di ROM e SINTI, che tanto non lavoreranno mai, noi vorremmo pensare ai troppi nostri disoccupati toscani che, a differenza dei ROM, vorrebbero lavorare." Scrive su Facebook il Capogruppo in Regione Toscana di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale a commento del Documento preliminare al documento annuale di programmazione 2015 in votazione al Consiglio Regionale di oggi pomeriggio.

"La Regione Toscana ha tra le priorità per il 2015 cercare lavoro ai ROM. Ma i toscani senza lavoro devono morire?" Tuona Giovanni Donzelli annunciando battaglia in aula su questo punto e su altri temi, secondo Fratelli d’Italia, male affrontati nel DAP come la tutela della famiglia tradizionale, la lotta all’abusivismo, la valorizzazione della filiera corta dei prodotti agricoli e la semplificazione della macchina burocratica regionale.