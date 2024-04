Final Eight Primavera: la Fiorentina conquista la semifinale | Il Sito di Firenze

Sunday, 08 June 2014 – 05:36

Battuto il Palermo

Ven, 06/06/2014 – 00:00 — La Redazione

La Fiorentina Primavera ieri ha sconfitto il Palermo 9-8 d.c.r. e si qualifica alla semifinale del Final Eight. I Viola erano andati in svantaggio nei primi minuti del primo tempo, nella ripresa sono riusciti a ribaltare il risultato portandosi sul provvisorio 2 a 1 (con Gondo ed Empereur), ma allo scadere i rosanero hanno insaccato il gol del 2 a 2. Nei tempi supplementari il risultato non si è sbloccato, così le due compagini si sono giocate la qualificazione alla semifinale ai calci di rigore. Impeccabili le prime 5 esecuzioni, ma il settimo tiro dal dischetto dei palermitani è stato parato da Bertolacci che ha regalato ai gigliati il passaggio del turno.

Domenica i viola affronteranno il Chievo Verona che ieri sera ha sconfitto per 1 a 0 la Juventus.

A questo LINK la sintesi video della partita.

