Calcio Storico Fiorentino, Nardella annulla la finale del 24 giugno | Il Sito di Firenze

Tuesday, 24 June 2014 – 06:45

ultim’ora

Ven, 20/06/2014 – 15:15 — Matteo Cali

Secondo quanto appreso da ilsitodiFirenze.it la finale del Calcio Storico Fiorentino è stata annullata dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Motivi di ordine pubblico e il comportamento dei colori nei giorni successivi alle due semifinali hanno spinto verso la decisione del sindaco di annullare la gara in programa il 24 giugno.

