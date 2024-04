Torselli (FdI): "Un gruppo di lavoro per risolvere la questione movida" | Il Sito di Firenze

Un "Gruppo di Lavoro" composto da esponenti della giunta, del consiglio comunale, ma anche da operatori del settore della cosiddetta movida e da esponenti delle associazioni di categoria. Questo è quanto propone il capogruppo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale con una mozione depositata ieri e che sarà in discussione a Palazzo Vecchio alla ripresa dei lavori, prevista per la prima settimana di settembre.

"Lo scopo dell’iniziativa? Dobbiamo ripartire dai vari tentativi di regolamentare il rapporto tra amministrazione comunale, esercenti, clienti e residenti delle zone interessate dalla movida, che il Comune di Firenze ha fatto negli ultimi anni – spiega Torselli – ed arrivare ad un qualcosa di condiviso, ma anche di definitivo ed in grado di mettere per sempre la parola fine a quei deliri di illegalità ai quali abbiamo assistito nelle ultime settimane".

"Mi pare di aver capito – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – che il sindaco Nardella è assolutamente in linea sul fatto di voler regolamentare la vita notturna e combattere la mala-movida e se questo è il pensiero di tutti, dobbiamo passare dalle parole ai fatti, mettendoci a lavorare fin da subito, maggioranza ed opposizione, ma soprattutto di concerto con gli operatori e le categorie del settore, per arrivare ad un ‘patto per la notte’ che sia definitivo".

"Oggi (ieri, ndr) – conclude Torselli – ho depositato una mozione per chiedere la costituzione proprio di questo: di un gruppo di lavoro che raccolga al proprio interno tutti coloro che hanno idee valide su come regolamentare la movida fiorentina, che abbiano qualcosa da dire di intelligente e di costruttivo, superando le polemiche o la voglia di mettere il proprio nome in calce al regolamento definitivo. L’obiettivo deve essere uno solo e condiviso da tutti: far sparire dalla cronaca di Firenze racconti di risse, pestaggi, pistolettate e guerre tra bande".



