Primarie PD Toscana: 118.741 votanti per i candidati sindaco | Il Sito di Firenze

Elezioni Amministrative

Lun, 10/03/2014 – 13:41 — La Redazione

Sono stati 118.741 gli elettori che si sono recati ieri alle urne nei 64 comuni della Toscana in cui si sono svolte le Primarie del Partito Democratico per la scelta del candidato sindaco alle elezioni amministrative del prossimo 25 maggio.

L’8 dicembre 2013 alle primarie per la scelta del candidato segretario del PD andarono al voto in 111.401 toscani.

