Operai intossicati: due sono in pericolo di vita | Il Sito di Firenze

Tuesday, 20 May 2014 – 19:41

Careggi

Gio, 15/05/2014 – 21:00 — La Redazione

Sono in pericolo di vita i due fratelli rimasti intossicati questa mattina a Scandicci (Firenze) mentre

stavano eseguendo dei lavori all’interno di una fossa biologica in piazza Boccaccio. I due muratori sono ricoverati in rianimazione a Careggi in prognosi riservata. Il padre, invece, ricoverato all’ospedale Torregalli non rischierebbe la morte.

Va meglio agli altri due operai coinvolti e ricoverati in codice giallo.

Dalle prime analisi eseguite dai tecnici, risulterebbe che l’intossicazione da gas potrebbe essere stata causata da acido solforoso. I risultati delle verifiche saranno vagliati dal PM della procura di Firenze, Francesco Pappalardo, che ha aperto un fascicolo.

Tuesday, 20 May 2014 – 19:41

Careggi

Gio, 15/05/2014 – 21:00 — La Redazione

Sono in pericolo di vita i due fratelli rimasti intossicati questa mattina a Scandicci (Firenze) mentre

stavano eseguendo dei lavori all’interno di una fossa biologica in piazza Boccaccio. I due muratori sono ricoverati in rianimazione a Careggi in prognosi riservata. Il padre, invece, ricoverato all’ospedale Torregalli non rischierebbe la morte.

Va meglio agli altri due operai coinvolti e ricoverati in codice giallo.

Dalle prime analisi eseguite dai tecnici, risulterebbe che l’intossicazione da gas potrebbe essere stata causata da acido solforoso. I risultati delle verifiche saranno vagliati dal PM della procura di Firenze, Francesco Pappalardo, che ha aperto un fascicolo.