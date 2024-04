Elezioni a Firenze, Dario Nardella è sindaco. "Risultato forte, chiaro e netto" | Il Sito di Firenze

Wednesday, 30 July 2014 – 19:26

a metà scrutinio

Lun, 26/05/2014 – 18:23 — La Redazione

Dario Nardella si avvia ad essere eletto sindaco di Firenze, mancano solo le formalità scaramantiche, ma il risultato del candidato Pd è "forte, chiaro e netto" come lui stesso ha commentato i dati elettorali che con oltre il 50% delle sezioni scrutinate lo vedono trionfare sfiorando il 60% in una sfida elettorale praticamente senza avversari. "Dai numeri parziali sembra che sia davvero un bellissimo risultato" ha aggiunto Nardella. "Per noi è una straordinaria opportunità ma anche una grande responsabilità che ci hanno consegnato i fiorentini". "Con il cuore, la passione e la partecipazione cercheremo di essere all’altezza di questo consenso"

Wednesday, 30 July 2014 – 19:26

a metà scrutinio

Lun, 26/05/2014 – 18:23 — La Redazione

Dario Nardella si avvia ad essere eletto sindaco di Firenze, mancano solo le formalità scaramantiche, ma il risultato del candidato Pd è "forte, chiaro e netto" come lui stesso ha commentato i dati elettorali che con oltre il 50% delle sezioni scrutinate lo vedono trionfare sfiorando il 60% in una sfida elettorale praticamente senza avversari. "Dai numeri parziali sembra che sia davvero un bellissimo risultato" ha aggiunto Nardella. "Per noi è una straordinaria opportunità ma anche una grande responsabilità che ci hanno consegnato i fiorentini". "Con il cuore, la passione e la partecipazione cercheremo di essere all’altezza di questo consenso"