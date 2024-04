Festa Europea della Musica: i concerti della Scuola di Fiesole | Il Sito di Firenze

La Scuola di Musica di Fiesole partecipa con ben quattro eventi alla Festa Europea della Musica che si tiene oggi, 21 giugno.

Gli allievi dei Corsi di Perfezionamento si esibiranno alle 11.00 presso il Salone Carlo VIII di Palazzo Medici Riccardi; mentre contemporaneamente nel Salone de’ Dugento di Palazzo Vecchio verranno premiati gli insegnanti che dedicano il loro lavoro alla Scuola da tantissimi anni.

Alle 15.00 –presso la Sala Pegaso in Piazza del Duomo, 10- avrà inizio una maratona dedicata ai Preludi per pianoforte, con l’esecuzione delle opere di Debussy, Skrjabin (op.11) e Chopin, eseguiti dai giovani pianisti dei corsi di perfezionamento del Mozarteum di Salisburgo e della Scuola.

Alle 20.00 presso la Chiesa di San Domenico, la Schola Cantorum F. Landini, diretta da Fabio Lombardo, terrà un suggestivo concerto che prende il nome dal primo e dall’ultimo brano in programma il Canto della Sera.

La giornata si concluderà -al Teatro Romano di Fiesole alle ore 21.30- con i giovanissimi dell’ensemble Crescendo, diretti da Martina Chiarugi, che si preparano a confluire nell’Orchestra dei Ragazzi, a sua volta protagonista nella seconda parte del concerto sotto la direzione di Edoardo Rosadini. Un’occasione in cui potremo ascoltare tanta musica e festeggiare un doppio compleanno: oltre alla nostra Scuola, compie 40 anni anche AIL, l’Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma, cui sarà devoluta una parte del ricavato della serata. Il nutrito e vario programma prevede anche la consegna dei Premi Abbiati 2014 alle migliori iniziative per la diffusione della musica nelle scuole italiane, promosso dall’Associazione Nazionale Critici Musicali.

Ingresso libero

Palazzo Medici Riccardi ore 11.00

Palazzo Vecchio Salone de’ Dugento ore 11.00

Palazzo Strozzi Sacrati ore 15.00

Chiesa di San Domenico ore 20.00

Ingressi da 2 euro a 10 euro

Teatro Romano di Fiesole ore 21.30

