Firenze – Secondo appuntamento per il compleanno del Liceo da Vinci | Il Sito di Firenze

Secondo appuntamento per il 90° compleanno del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci. Dopo la bella e perfettamente riuscita conferenza – spettacolo del 4 aprile, che ha visto moltissime persone stringersi attorno al glorioso liceo fiorentino, giovedì 29 maggio un intero pomeriggio sarà dedicato ad alcuni appuntamenti di notevole rilievo culturale, caratterizzati dalla presenza di nomi illustri della cultura e delle istituzioni. Gli ospiti saranno accolti da una mostra di arti pittoriche di docenti e allievi del Leonardo (disegni a lapis, carboncino, china, acquarelli, oli, acrilici etc.) collocata nei locali dei liceo. Nell’atrio della scuola, trasformato in sala convegni, un primo momento importante alle 16,30; prima un saluto delle autorità, rappresentate dalla Senatrice Maria Rosa Di Giorgi e dall’ Assessore Giovanni Di Fede, insieme con l’attuale dirigente scolastica prof. Donatella Frilli e al prof. Gianfranco Gensini, già preside della facoltà di Medicina e chirurgia.

Seguirà un incontro sul tema Il liceo secondo i dirigenti di ieri, con gli ex dirigenti scolastici Giuseppe Meini, Rolando Casamonti e Marco Mori. Un secondo intervento (ore 17,30) riguarderà Il liceo secondo gli alunni di ieri; alunni alcuni dei quali oggi illustri professori, come il Magnifico Rettore dell’ateneo fiorentino Alberto Tesi , Piero Rafanelli, docente di astrofisica a Padova, Alessandro Linguiti, docente di storia della filosofia a Siena; insieme all’astrofisico Massimo Calvani, al magistrato Paolo Canessa, procuratore capo di Pistoia e a Fabio Olmi ex docente del liceo, tra i fondatori della sperimentazione di Scienze prima e delle Scienze sperimentali poi.

Dalle 18,30 invece il liceo di oggi presenta se stesso nelle sue componenti ma anche nei suoi interessi e nelle sue aperture al mondo universitario e delle professioni: così nell’atrio il mondo della Medicina e della chirurgia, nella Biblioteca l’area umanistica e la comunicazione, nel settore disegno Ingegneria e architettura, in aula Scienze la Chimica e le scienze della Terra, nell’aula grande di fisica la matematica e la fisica. Ciascuno dei settori sarà coordinato da un docente del liceo.

Alle 19,30 aperitivo e intermezzo musicale con la Leoband, mentre alle 21 verrà replicato lo spettacolo del 4 aprile Di tempo in tempo, di tanto in tanto.



