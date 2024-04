Firenze: lunedì allerta meteo per venti forti, domani pioggia e temporali | Il Sito di Firenze

Tuesday, 03 June 2014 – 14:07

Previsioni

Sab, 09/11/2013 – 16:11 — La Redazione

Allerta meteo a Firenze per venti forti dalle 8 di lunedì alle ore 12 di martedì, con possibili raffiche di elevata intensità che interesseranno l’intero territorio provinciale. "Per domani, domenica, si conferma invece – si legge in una nota della protezione civile – lo stato di vigilanza per le zone del Valdarno, Chianti e Piana Fiorentina per pioggia e possibili temporali, localmente anche di forte intensita’, associati a colpi di vento".

