Maxi rissa al carcere di Sollicciano. La denuncia dell'OSAPP | Il Sito di Firenze

Thursday, 29 May 2014 – 23:47

40 coinvolti

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 14/01/2014 – 14:10 — La Redazione

"Una maxi-rissa è scoppiata quest’oggi al campo sportivo del carcere di Sollicciano a Firenze con circa 40 detenuti coinvolti ed alcuni anche seriamente feriti”. A denunciarlo è il sindacato OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) che, in una nota, "definisce insostenibile la situazione" Il sindacato punta il dito contro "il discutibile progetto della cosiddetta ‘vigilanza dinamica’ utilizzato nel penitenziario, con celle completamente aperte per la circolazione dei detenuti e polizia penitenziaria presente solo saltuariamente". Un esperimento che avrebbe ”aggravato le preoccupanti tensioni già presenti nella struttura anche per gli insostenibili rischi che il Personale si trova ad affrontare quotidianamente”. Secondo l’O.S.A.P.P.: ”le principali responsabilità di una situazione che peggiora ogni giorno e vede il venir meno nel carcere fiorentino delle regole della civile convivenza, in danno anche dei principi di emenda e per il reinserimento sociale che la Costituzione demanda all’istituzione penitenziaria, sono da ricercarsi negli errori di gestione della direzione e nell’inerzia del provveditore regionale che non hanno saputo cogliere adeguatamente gli allarmanti segnali di questi ultimi due mesi”.

Thursday, 29 May 2014 – 23:47

40 coinvolti

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 14/01/2014 – 14:10 — La Redazione

"Una maxi-rissa è scoppiata quest’oggi al campo sportivo del carcere di Sollicciano a Firenze con circa 40 detenuti coinvolti ed alcuni anche seriamente feriti”. A denunciarlo è il sindacato OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) che, in una nota, "definisce insostenibile la situazione" Il sindacato punta il dito contro "il discutibile progetto della cosiddetta ‘vigilanza dinamica’ utilizzato nel penitenziario, con celle completamente aperte per la circolazione dei detenuti e polizia penitenziaria presente solo saltuariamente". Un esperimento che avrebbe ”aggravato le preoccupanti tensioni già presenti nella struttura anche per gli insostenibili rischi che il Personale si trova ad affrontare quotidianamente”. Secondo l’O.S.A.P.P.: ”le principali responsabilità di una situazione che peggiora ogni giorno e vede il venir meno nel carcere fiorentino delle regole della civile convivenza, in danno anche dei principi di emenda e per il reinserimento sociale che la Costituzione demanda all’istituzione penitenziaria, sono da ricercarsi negli errori di gestione della direzione e nell’inerzia del provveditore regionale che non hanno saputo cogliere adeguatamente gli allarmanti segnali di questi ultimi due mesi”.