Coronavirus, in Toscana anche bevande da asporto

Lun, 27/04/2020 - 14:45 — La redazione

Non solo cibi da asporto ma in molte parti della Toscana è consentita anche la vendita di bevande take away. Sono infatti vari i comuni toscani che, con un'interpretazione estensiva dell'ordinanza regionale emanata il 24 aprile, stanno consentendo, con atti propri, agli esercizi di somministrazione alimenti anche di vendere bevande da asporto.

Il Comune di Firenze è stato il primo a disporre un'apposita determina del dirigente comunale. Da Palazzo Vecchio spiegano che l'ordinanza regionale consente la vendita da asporto di bevande perchè quando parla di somministrazione parla di alimenti e bevande. Il Comune di Firenze è stato così il primo e ora anche altri si stanno adeguando. L'esempio è stato subito seguito anche dal sindaco di Prato Matteo Biffoni che ha emanato un'apposita ordinanza.

Altre Amministrazioni comunali si stanno muovendo in maniera analoga come Capannori e Massarosa in provincia di Lucca, Buggiano in provincia di Pistoia, e presto potrebbe arrivare il via libera anche da Montecatini Terme (Pistoia) e da altri comuni toscani.