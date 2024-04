Investe una donna e fugge, la Polizia municipale ritrova l'auto e denuncia il conducente | Il Sito di Firenze

Tuesday, 12 August 2014 – 04:21

Lungarno Soderini

Dom, 06/07/2014 – 00:00 — La Redazione

Ha investito una donna sul marciapiede in lungarno Soderini fuggendo subito dopo, ma la Polizia municipale è risalita a lui e lo ha denunciato. È successo l’altra notte a Firenze alle 3.30.

Grazie ad uno specchietto dell’auto rimasto per terra e alle informazioni raccolte da alcuni testimoni, la Polizia municipale è risalita alla macchina e al conducente. Il mezzo è stato trovato nel primo pomeriggio di ieri vicino Prato, parcheggiato nel giardino di casa del conducente, un 25enne che ha ammesso di essere stato alla guida dell’auto al momento del fatto. Il ragazzo è stato denunciato per omissione di soccorso e per non essersi fermato dopo l’incidente. Oltre a lui, è stato identificato anche un altro passeggero. La donna è stata ricoverata in codice giallo.

