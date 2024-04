Oggi a Firenze sciopero di 4 ore del TPL: gli orari di ATAF e Tramvia | Il Sito di Firenze

Thursday, 22 May 2014 – 17:00

Gli orari

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 20/05/2014 – 01:14 — La Redazione

Oggi, a causa dello sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale della Toscana si fermeranno i bus ATAF e la Tramvia. ATAF sciopererà dalle 17 alle 21, mentre i lavoratori della Tramvia dalle 13 alle 17.

Lo sciopero, indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Ugl Trasporti è indetto contro le iniziative delle istituzioni locali e delle aziende che stanno prospettando esuberi consistenti di personale, derivanti dall’avvio di gare territoriali per servizi non inclusi nella gara unica regionale

Segui @ilsitodifirenze

Thursday, 22 May 2014 – 17:00

Gli orari

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Mar, 20/05/2014 – 01:14 — La Redazione

Oggi, a causa dello sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale della Toscana si fermeranno i bus ATAF e la Tramvia. ATAF sciopererà dalle 17 alle 21, mentre i lavoratori della Tramvia dalle 13 alle 17.

Lo sciopero, indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Ugl Trasporti è indetto contro le iniziative delle istituzioni locali e delle aziende che stanno prospettando esuberi consistenti di personale, derivanti dall’avvio di gare territoriali per servizi non inclusi nella gara unica regionale

Segui @ilsitodifirenze