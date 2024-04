Tramvia, Linea 3: da lunedì iniziano i lavori in viale Milton | Il Sito di Firenze

Saturday, 16 August 2014 – 15:25

Realizzazione ponte sul Mugnone

Sab, 14/06/2014 – 10:58 — La Redazione

Lunedì prossimo, 16 giugno, in viale Milton partiranno i primi cantieri per la realizzazione della Linea 3 della Tramvia di Firenze. I lavori propedeutici a settembre porteranno alla chiusura del ponte dello Statuto. In viale Milton ci sarà un restringimento per la realizzazione del ponte provvisorio sul Mugnone: sarà a 4 corsie e, dopo la realizzazione del basamento, sarà montato in agosto. Il ponte provvisorio sul Mugnone sarà l’unica alternativa per raggiungere lo Statuto dopo che saranno iniziati i lavori per la realizzazione del primo tunnel. Chi vorrà raggiungere lo Statuto sarà indirizzato al ponte provvisorio da via Lorenzo il Magnifico, che si farà a doppio senso per il primo tratto. Senso doppio anche dall’altra parte del ponte, in via XX Settembre.

