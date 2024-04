Grassi: "Appalto biblioteche, più mansioni e tagli allo stipendio. E' uno scandalo" | Il Sito di Firenze

Tuesday, 03 June 2014 – 11:44

Firenze a Sinistra

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 01/06/2014 – 12:02 — La Redazione

"Totale disappunto per l’appalto delle biblioteche, dove aperte le buste dell’offerta del gestore, i lavoratori e le lavoratrici si troveranno con maggiori mansioni e lo stipendio tagliato": La condanna arriva dai consiglieri comunali della coalizione ‘Firenze riparte a sinistra’ Tommaso Grassi, Giacomo Trombi e Donella Verdi.. La colpa, secondo i neo eletti è "del bando pubblicato dall’amministrazione fiorentina senza alcuna garanzia occupazionale, senza l’inserimento della clausola sociale e senza che venisse indicato il contratto di lavoro di riferimento".

"Ci impegneremo – puntualizzano – appena insediati in Consiglio comunale a chiedere che il Comune si faccia carico della situazione. E trovi una soluzione che renda ai lavoratori e alle lavoratrici uno stipendio dignitoso. Ma soprattutto che ci siano condizioni almeno equivalenti a quelle dell’appalto precedente". E’ inaccettabile – concludono Gassi, Trombi e Verdi – che il Comune di Firenze non voglia riconoscere la professionalità e il lavoro svolto in questi anni da chi ha mandato avanti servizi culturali di questa portata. Le biblioteche sono aree di cultura e aggregazione, e non possono essere sottoposte a logiche di mercato, di gare al massimo ribasso e subire la mannaia di un’Amministrazione incapace. Senza mancanza di garanzie, la cultura è calpestata e non lo accettiamo".

E’ per questo che i consiglieri rilanciano con forza "la proposta di creare una Task force sugli appalti – spiegano – come avevamo proposto nel nostro programma elettorale. Una task force che sappia analizzare e garantire le condizioni di coloro che lavorano e che una volta per tutte ponga fine a questa lunga serie di appalti al massimo ribasso e senza alcuna tutela per i dipendenti. Appalti che come sono concepiti oggi scaricano ogni onere sui lavoratori e sulle lavoratrici".

Segui @ilsitodifirenze

Tuesday, 03 June 2014 – 11:44

Firenze a Sinistra

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Notice: Undefined variable: site_title in include() (line 60 of /var/www/pressflow/sites/default/themes/italiadomani/page.tpl.php).

Dom, 01/06/2014 – 12:02 — La Redazione

"Totale disappunto per l’appalto delle biblioteche, dove aperte le buste dell’offerta del gestore, i lavoratori e le lavoratrici si troveranno con maggiori mansioni e lo stipendio tagliato": La condanna arriva dai consiglieri comunali della coalizione ‘Firenze riparte a sinistra’ Tommaso Grassi, Giacomo Trombi e Donella Verdi.. La colpa, secondo i neo eletti è "del bando pubblicato dall’amministrazione fiorentina senza alcuna garanzia occupazionale, senza l’inserimento della clausola sociale e senza che venisse indicato il contratto di lavoro di riferimento".

"Ci impegneremo – puntualizzano – appena insediati in Consiglio comunale a chiedere che il Comune si faccia carico della situazione. E trovi una soluzione che renda ai lavoratori e alle lavoratrici uno stipendio dignitoso. Ma soprattutto che ci siano condizioni almeno equivalenti a quelle dell’appalto precedente". E’ inaccettabile – concludono Gassi, Trombi e Verdi – che il Comune di Firenze non voglia riconoscere la professionalità e il lavoro svolto in questi anni da chi ha mandato avanti servizi culturali di questa portata. Le biblioteche sono aree di cultura e aggregazione, e non possono essere sottoposte a logiche di mercato, di gare al massimo ribasso e subire la mannaia di un’Amministrazione incapace. Senza mancanza di garanzie, la cultura è calpestata e non lo accettiamo".

E’ per questo che i consiglieri rilanciano con forza "la proposta di creare una Task force sugli appalti – spiegano – come avevamo proposto nel nostro programma elettorale. Una task force che sappia analizzare e garantire le condizioni di coloro che lavorano e che una volta per tutte ponga fine a questa lunga serie di appalti al massimo ribasso e senza alcuna tutela per i dipendenti. Appalti che come sono concepiti oggi scaricano ogni onere sui lavoratori e sulle lavoratrici".

Segui @ilsitodifirenze