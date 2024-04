Stanotte torna l'ora solare: lancette indietro di un'ora | Il Sito di Firenze

Tuesday, 19 August 2014 – 13:16

Si dorme un’ora in più

Sab, 26/10/2013 – 16:37 — La Redazione

Torna l’ora solare: stanotte alle 03:00 lancette dell’orologio indietro di un’ora. Domattina, quindi, si potrà dormire un’ora in più. L’ora legale tronerà il prossimo 30 marzo 2014.

L’ora legale quest’anno ha consentito un risparmio di energia quantificabile in 93,7 milioni di euro. Dal 2004 al 2013 il risparmio complessivo del Paese è stato di circa 6 miliardi e 170 milioni di kilowattora, pari ad un valore di circa 900 milioni di euro.

