Toscana sospende vaccinazioni avvocati e personale giudiziario

Lun, 29/03/2021 - 20:50 — La redazione

Dopo le polemiche, la Toscana sospende la vaccinazione anti Covid per gli avvocati. Infatti il personale degli uffici giudiziari, avvocati compresi, non è più inserito tra le categorie prioritarie per le vaccinazioni. Nei giorni scorsi la finestra dedicata al comparto giudiziario è stata cancellata definitivamente dal portale regionale 'Prenota vaccino'. Eliminata una prima volta, la finestra era stata reinserita temporaneamente per consentire di rinnovare la prenotazione a quanti si erano visti annullare l'appuntamento già preso a causa della sospensione temporanea di Astrazeneca. "La categoria relativa al personale degli uffici giudiziari - spiega la Regione Toscana - non compare tra quelle cui è destinato il vaccino Astrazeneca, alla luce delle ultime 'Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-Sars-Cov-2/Covid-19' del 'Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2' dello scorso 10 marzo".