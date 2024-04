Guida alla Notte Bianca Firenze 2014: gli eventi, trasporti e parcheggi | Il Sito di Firenze

Domani sera, 30 aprile 2014, alle 18 prenderà ufficialmente il via la quinta edizione della Notte Bianca di Firenze. Il ricco programma di eventi comporterà molti provvedimenti alla circolazione.

Sarà indetta dalle 19:30 una ZTL notturna straordinaria (a cavallo tra mercoledì 30 aprile e giovedì 1 maggio), con la pedonalizzazione del centro e modifiche per il trasporto pubblico. Sempre alle 19.30 di mercoledì e fino alle 6 di giovedì sarà istituita una grande zona pedonale in centro storico.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la tramvia viaggerà tutta la notte. Il servizio dei bus ATAF sarà potenziato sulle linee 6, 14, 17, 22, 23 e 37 con l’incremento del numero di vetture in circolazione alcune delle quali saranno in servizio per tutta la notte. Il servizio aggiuntivo sarà effettuato dalle 21 alle 6.

Per consentire lo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni previste dal programma alcune strade saranno pedonalizzate e quindi le linee che le attraversano verranno deviate. Inoltre in previsione del notevole afflusso di persone, alcune zone non pedonalizzate saranno comunque difficilmente percorribili dai mezzi del trasporto pubblico.

Per quanto riguarda gli eventi, sono previste iniziative per grandi e piccini, nonché l’apertura straordinaria di molti musei fiorentini (alcuni ad ingresso gratuito, altri a biglietto rifotto), tra cui: Palazzo Vecchio, Galleria degli Uffizi, Museo di Orsanmichele, Sinagoga e Museo Ebraico, Palazzo Strozzi.

Per coloro che arrivano a da fuori Firenze si consiglia di sfruttare i parcheggi limitrofi al Centro Storico come il Parterre (piazza della Libertà), piazza Beccaria, Oltrarno (piazza della Calza), Leopolda (Porta al Prato).

Di seguito il calendario completo della manifestazione con tutti gli eventi e le aperture straordinarie e gli orari.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER, HALL SERRA TEOTRONICO E ALESSANDRA AMMARA IN CONCERTO

In collaborazione con Associazione Donatori di Musica h.15.00

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI, AULA MAGNA NIC. SANDRO IVO BARTOLI PIANOFORTE

In collaborazione con Associazione Donatori di Musica h. 16.30

PIAZZA PITTI DIGITAL HUMAN Video installazione. Una produzione Fondazione Sistema Toscana per Internet Festival 2012

dalle h. 20.00

PONTE VECCHIO – ARNO THE BASS GANG. Da Bach al Rock

Quartetto di contrabbassi: Antonio Sciancalepore, Andrea Pighi, Alberto Bocini, Amerigo Bernardi Thanks to Società Canottieri Firenze h. 19.30

(UK) RIVER OF LIGHT Light Installation di Creatmosphere Thanks to Società Canottieri Firenze e Associazione Renaioli Firenze

dalle h. 21.00

SAN NICCOLO’ – RAMPE EGO

Electric Guitar Orchestra & Frets Orchestra eseguirà l’opera “K_446” di Michele Tadini, diretta da Tonino Battista. Con Luca Nostro (chitarra elettrica) e Giuseppe Alex Marino (batteria). h. 23.00

LE MURATE SUC INVENTING THE MEMORABLE a cura di Pietro Gaglianò Pantani-Surace, “The other party (who’s next, dovrebbe piovere su di voi e non su di me)” installazione h. 20.00

Filippo Berta, “Allumettes” performance h. 21.00

PIAZZA SANTA MARIA NOVELLA LA STORIA CANTATA PROTESTAR CANTANDO CANZONI E CANZONETTE

Spettacolo musicale a cura del Festival Musicultura diretto da Piero Cesanelli h. 22.00

PIAZZA SANTO SPIRITO (D) MOVING SOUNDS Compositions and Intuitive music. Markus Stockhausen (tromba) e Tara Bouman (clarinetti) in Concerto

h. 22.00

FONDAZIONE SALVATORE ROMANO (B) DAVID

Performance coreografica di Ayelen Parolin. Una produzione RUDA asbl con il sostegno del Ministero della Comunità Francese Wallonie-Bruxelles, Service de la Danse, WBI-SACD er le Théâtre des Doms e la collaborazione della Fondazione Fabbrica Europa. Ingresso limitato a max 25 persone a turno, senza prenotazione dalle h. 23.00

PIAZZA OGNISSANTI DE ARCHITETTURA Performance di aerial dance a cura della Compagnia dei Folli

h. 22.30 – 24.00

LA LOGGIA DEL PORCELLINO TEOTRONICO Robot Band La prima robot band italiana – diretta da Matteo Suzzi. L’inconsueto concerto di Teotronico e Robotke

h. 21.30

AUDITORIUM SANT’APOLLONIA IL PIFFERAIO DI HAMELIN Sette quadri in musica su testi di A. Baracco e E. Cecchini (musiche a cura del laboratorio di composizione diretto da Andrea Portera). DMC Ensemble – Direttore: Simone Ori h. 20.00 LA MUSICA DA CAMERA

Eccellenze della Scuola di Musica di Fiesole. Musiche di Mozart, Faurè, Debussy, Haydn, Schumann, Villa Lobos, Granados. h. 21.00

PALAZZO VECCHIO Salone dei Cinquecento Lectio magistralis LA CITTA’. NATURA E ARTIFICIO Con Stefano Boeri e la collaborazione dell’Osservatorio sull’Architetura di Firenze h. 18.00 TOCCARE LA MUSICA – DANILO REA IN CONCERTO Con interventi di Leonardo Diana (danzatore e performer). Un evento in collaborazione con Versiliadanza. Thanks to Ciani Roberto & C. Pianoforti h. 20.45 BODY AS LIVING ARCHITECTURE – LE ECCELLENZE DELLA DANZA

(D) Silvia Azzoni e Thiago Bordin (Hamburg Ballet) (USA) Paul Dennis (Già Limon Dance Company) danzano coreografie di John Neumeier, José Limon, Yuka Oishi. Un evento in collaborazione con Versiliadanza. Thanks to Grand Hotel Mediterraneo h. 22.00

Cortile della Dogana, Museo di Palazzo Vecchio MYFACE4ABOOK

Progetto multimediale curato dalla compagnia INQUANTOTEATRO, con la collaborazione di Elsinor Teatro Stabile d’Innovazione, Teatro Canitere Florida e Fondazione Fabbrica Europa h. 19.00

PIAZZA SAN FIRENZE METROPOLIS FOR FUTURE GENERATION

Led Wall del film “Metropolis” di Fritz Lang con colonna sonora eseguita dal vivo da Airchamber3: Andrea Serrapiglio_cello, effects, live electronics, Luca Serrapiglio_ saxophone, theremin, effects, Andrea Negruzzo_piano h. 21.30 – 2.00

BASILICA DI SAN MINIATO AL MONTE POESIA SULLA CITTA (1914-2014)

Un progetto a cura di Andrea Ulivi. Omaggio a Divo Barsotti, Pietro Bigongiari, Dino Campana, Mario Luzi, Alessandro Parronchi, Dylan Thomas. Una collaborazione Basilica di San Miniato al Monte/ Teatro della Pergola h. 19.45

PIAZZA DELLA SIGNORIA aRCHInATURe 14.0 Laboratorio per l’addestramento della luce. Un’opera di Giancarlo Cauteruccio. Installazione video/laser. Evento collegato al debutto di ENEIDE di Krypton – Un nuovo canto dalle h. 23.00 alle 24.00 KRYPTON/TENAX

"La vibrazione dei corpi nella luce di Arnolfo" DJ SET con il team TENAX e la spettacolazione laser di KRYPTON dalle h. 00.00 alle 3.00

PIAZZA DUOMO VOCI E CORPI DAL SAGRATO DEL DUOMO

Con Ensemble vocale “La corte di Orfeo” diretto da Valerio Del Piccolo e la Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello, coreografie di Samuele Cardini h. 22.00 – 23.30

PIAZZA SANTA CROCE STRAW MAZE

Un labirinto per l’architettura bioecologica, a cura di Alessandro Melani. In partnership with Mondo di Paglia dalle h. 18.00

BIBLIOTECA NAZIONALE Sala Dante GIULIO CESARE PEZZI STACCATI Societas Raffaello Sanzio. Intervento drammaturgico su W. Shakespeare. Ideazione e regia di Romeo Castellucci. Con Gianni Plazzi, Dalmazio Masini, Simone Toni. Ingresso limitato a max 60 persone a spettacolo. Prenotazione obbligatoria Tel 055 2768224-558

info@muse.comune.fi.it

h. 19.00 – h. 20.45 Sala Galileo HIM IF THE WIZARD YOU WILL SEE…

Fanny & Alexander. Con Marco Cavalcoli, Chiara Lagani, Luigi De Angelis Prenotazione obbligatoria max 75 partecipanti: Tel. 055 2768224-558 info@muse.comune.fi.it

h. 22.00

MUSEO STEFANO BARDINI LE REGOLE DEL SAPER VIVERE NELLA SOCIETA’ MODERNA Dal testo di Jean-Luc Lagarce. In scena: Simona Arrighi, Alessandro Baldinotti, Ilaria Prestini, Sandra Garuglieri. Una produzione di Atto 2

h. 21.30

PERFORMANCE

MUSEO DI PALAZZO VECCHIO ACCESSO AL CAMMINAMENTO DI RONDA Prenotazione obbligatoria 055 2768224-558

info@muse.comune.fi.it

Ingresso ogni 30 min h.18.00 – 5.00

(ultimo accesso h.4.30)

PIAZZA DUOMO LA NOTTE BIANCA DELLA SOLIDARIETA Live concert and performance a cura della Misericordia di Firenze dalle h.20.00 alle 22.00 dalle h.22.30 alle 23.15

e dalle h. 24.00

PIAZZA DEI GIUDICI LARGO ALL’AVANGUARDIA

Live performance, DJ set a cura di Collettivo Cosmo con Earth Beat Movement e Sbanebio. dalle h.23.30

TEATRO COMUNALE TRISTANO E ISOTTA

Spettacolo a pagamento Apertura del Maggio Musicale Fiorentino. h. 19.00

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI – CORTILE (D) STANDARD TIME

di Mark Formanek. Installazione nel cortile di Palazzo Strozzi a cura del CCC Strozzina dalle h. 17.00 alle 2.00

PIAZZA DELLA REPUBBLICA CAFFE’ GILLI E CAFFE’ PASZKOWSKI (UK) ETIQUETTE

di Anthony Hampton e Silvia Mercuriali produzione: Rotozaza in collaborazione con Arts Council England. Local promoter Riccardo Carbutti dalle h. 19.00 alle 6.00

PUNTO EINAUDI – VIA GUELFA CANTI DEL GUARDARE LONTANO Verso le stelle con lanternine. Peripezia notturna verso Arcetri A cura di Giuliano Scabia h. 19.30

PIAZZA SAN LORENZO LA FRANCIGENA, FIRENZE E L’EUROPA Performance artistica della Associazione Tappeti di Segatura Comune di Camaiore

Dalle h. 20.30

OGGI SI SUONA… CHI C’è C’è! Street Band show itinerante. Partenza Borgo San Lorenzo

Dalle h. 20.30

PIAZZA TASSO – SALA EX LEOPOLDINE selFi (ri)tratti urbani Installazione e live performance a cura di Why Kollektiv.

Dalle h. 19.00 alle 24.00

SALA EX CHIESA SAN CARLO DEI BARNABITI

VIA SANT’AGOSTINO FORME UNICHE – FIRENZE Progetto multimediale – Installazione Audio – Foto – Video a cura di Francesco Gallo, Marco Pieraccini; suono: Marco Ruggeri. Promosso da Associazione P.S.I.K.E. Firenze.

Dalle h.19.00

PIAZZA DEL CESTELLO "LA CITTA’ ESPANSA – AMBIENTI VIRTUALI" LATTEX+ in collaborazione con OFF Bar presenta ANGLE 3d Mapping A/V Live Show.

Dalle h. 21.30

MUSEO ORSANMICHELE QUARTETTO D’ARCHI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Concerto a cura del Maestro Giuseppe Lanzetta h. 20.00

AUDITORIUM DI SANTO STEFANO AL PONTE CONCERTO DI BENEFICENZA PER L’ASSOCIAZIONE GIOVANILE TOSCANA CLASSICA Direttore: Giuseppe Lanzetta. Solisti a sorpresa. Musiche di Vivaldi, Mozart, Bakalov, Piovani e Morricon

h. 21.45

SPAZIO MOSTRE ENTE CASSA GIOIELLI D’ARTISTA La tradizione nella modernità via Bufalini, 6

ingresso libero fino alle h. 24.00

Space Electronic

Disco night – ingresso a pagamento via Palazzuolo, 37 dalle h. 22.00

TEATRO DELLA PERGOLA PER L’AMOR DEI POETI Poesia della voce, voce della poesia Un progetto di Gabriele Lavia e Ugo De Vita (conduce la serata).

Una collaborazione Basilica di San Miniato al Monte/ Teatro della Pergola h. 21.45

ARCHIVIO DI STATO WEBVIDEONIGHT

Videoproiezione sulla facciata nord dell’Archivio di Stato. A cura di :esibisco. dalle h. 21.30

SAN NICCOLO’ SAN NICCOLO’ SI RACCONTA Percorso audio-video nel rione di San Niccolò a cura Comitato di San Niccolò e Associazione Piazzart

dalle h. 21.00

BIBLIOTECA DELLE OBLATE UNA CERTA IDEA DI CITTA’. SCRITTORI E POPOLO URBANO NELL’ETA’ DEI DIRITTI A cura di Leonardo Guicciardini e Daniele Bacci. Accompagnamento musicale di un quartetto d’archi. In collaborazione con l’Associazione culturale Venti Lucenti Sala conferenze piano terra h. 21.30 CITTA’ FUTURE – radiodramma alle Oblate In collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrolà Terrazza secondo piano h. 23.00 LA MUSICA DELLA CITTA’ CONTINUA Aperitivo a tema ispirato agli anni sessanta (evento a pagamento) Caffetteria delle Oblate terrazza, secondo piano h. 18.30

VIA GHIBELLINA 12A RFK INTERNATIONAL HOUSE OF HUMAN RIGHTS FREEDOM FIGHTERS. I KENNEDY E LA BATTAGLIA PER I DIRITTI CIVILI Mostra fotografica

dalle h. 18.30 alle 24.00

SPAZIO ALFIERI CORRIDOIO URBANO_ ATTI FONDAMENTALI Notte radicale allo Spazio Alfieri

dalle h. 19.30

MUSEO

STEFANO BARDINI DELIZIE DI GRANO ANTICO DA ASSAGGIARE Degustazione di biscotti e pane realizzati con grani biologici selezionati a cura dell’ Associazione Grani Antichi di Montespertoli.

dalle h. 19.00 alle 24.00

PALAZZO DEI CONGRESSI

FIRENZE GELATO FESTIVAL apertura della manifestazione

dalle h. 20.00 alle 24.00

LE MURATE – CAFFE’ LETTERARIO BOXEO LITERARIO ©

La presentazione di due libri secondo le regole del pugilato h. 21.30

PIAZZA SANT’AMBROGIO Autentica presenta Suoni e sculture riciclate

Esposizione e live dj set dalle h. 21.30

SOCIETÀ CANOTTIERI FIRENZE Lungarno Anna Maria Luisa de’ Medici, 8 rRrr | All Con Kinkaleri. Un progetto di Ass. Cult. Forward/L’Arte dalla tua parte Thanks to Società Canottieri Firenze

h. 19.00

SINAGOGA – MUSEO EBRAICO INSTALLAZIONE CONTINUA

di Patrizio Travagli A cura di Start with Art dalle h. 20.00 alle 24.00

KIDS

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER, HALL SERRA TEOTRONICO E ALESSANDRA AMMARA IN CONCERTO

In collaborazione con Associazione Donatori di Musica h.15.00

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI AULA MAGNA NIC. SANDRO IVO BARTOLI, PIANOFORTE

In collaborazione con Associazione Donatori di Musica h. 16.30

PALAZZO VECCHIO Cortile della Dogana, Museo di Palazzo Vecchio MYFACE4ABOOK

Progetto multimediale curato dalla compagnia INQUANTOTEATRO, con la collaborazione di Elsinor Teatro Stabile d’Innovazione, Teatro Canitere Florida e Fondazione Fabbrica Europa h. 19.00

PALAZZO DEI CONGRESSI

FIRENZE GELATO FESTIVAL apertura della manifestazione

dalle h. 20.00 alle 24.00

PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA CANZONI DAI BAMBINI PER I BAMBINI Piccolo Coro del Melograno h.18.00 LA SCUOLA CONTINUA

Live concert a cura dell’I.T.I.S. Antonio Meucci h. 20.00 – 20.30

MUSEO DI PALAZZO VECCHIO PICCOLE STORIE DI BIANCO

Per famiglie con bambini 4/7 anni. Laboratorio multisensoriale alla scoperta del Bianco. A cura della Associazione MUS.E Prenotazione obbligatoria: 055 2768224-558; info@muse.comune.fi.it

h. 18.00 – h. 20.30

Cortile della Dogana DENTRO IL BIANCO Per tutti. Max 5 persone alla volta – senza prenotazione. Installazione artistica degli allievi del Liceo Leon Battista Alberti ispirata al mondo di Francesco I de’ Medici.

Dalle h. 18.00 alle 2.00

BIBLIOTECA DELLE OBLATE PAROLE E SILLABE IN FILA SPARSE Lettura di una selezione di Filastrocche di Gianni Rodari del gruppo si studenti del Liceo Michelangiolo di Firenze. Laboratorio teatrale “La Stanza dell’Attore” (Associazione Culturale).

h. 17.00 e h. 19.00

BIANCHE LETTURE SEROTONINE Prenotazione obbligatoria

055 2616512 (max 20 partecipanti). (3-6 anni) Lettura ad alta voce dei libri: Versi Perversi e La magica medicina. Una serata in allegria con Roald Dahl. h. 20.30 (5-10anni) Per addormentarsi dolcemente con Maurice Sendak. Lettura ad alta voce dei libri: Io mi mangio la luna di M. Grejnec e Luca, la luna e il latte, di Maurice Sendak

PIAZZA DUOMO VOCI E CORPI DAL SAGRATO DEL DUOMO Con Ensemble vocale “La corte di Orfeo” diretto da Valerio Del Piccolo e la Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello, coreografie di Samuele Cardini

h. 22.00 – 23.30

PIAZZA SANTA CROCE STRAW MAZE

Un labirinto per l’architettura bioecologica, a cura di Alessandro Melani. In partnership with Mondo di Paglia dalle h. 18.00

PONTE VECCHIO – ARNO THE BASS GANG. Da Bach al Rock

Quartetto di contrabbassi: Antonio Sciancalepore, Andrea Pighi, Alberto Bocini, Amerigo Bernardi Thanks to Società Canottieri Firenze h. 19.30

(UK) RIVER OF LIGHT

Light Installation di Creatmosphere Thanks to Società Canottieri Firenze e Associazione Renaioli Firenze dalle h. 21.00

LA LOGGIA DEL PORCELLINO TEOTRONICO Robot Band La prima robot band italiana – diretta da Matteo Suzzi. L’inconsueto concerto di Teotronico e Robotkea h. 21.30

SOCIETÀ CANOTTIERI FIRENZE Lungarno Anna Maria Luisa de’ Medici, 8 rRrr | All Con Kinkaleri. Un progetto di Ass. Cult. Forward/L’Arte dalla tua parte Thanks to Società Canottieri Firenze

h. 18.30

MUSEO STEFANO BARDINI DELIZIE DI GRANO ANTICO DA ASSAGGIARE Degustazione di biscotti e pane realizzati con grani biologici selezionati a cura dell’Associazione Grani Antichi di Montespertoli

dalle h. 19.00 alle h. 24.00

INTORNO AL PORCELLINO Per famiglie con bambini 4/7 anni. Laboratorio artistico dedicato al celebre “Porcellino" di Pietro Tacca A cura della Associazione MUS.E Max 25 partecipanti. Prenotazione obbligatoria

055 2768224-558; info@muse.comune.fi.it

h. 19.30

SPIAGGIA SULL’ARNO.

SAN NICCOLO’ SAN NICCOLO’ SI RACCONTA Laboratorio Storie in musica, per bambini dai 3 anni, con merenda presso la spiaggia sull’Arno. A cura Comitato di San Niccolò e Associazione Piazzart

h. 17.00

APERTURE MUSEI

APERTURE STRAORDINARIE E GRATUITE

Museo di Palazzo Vecchio mostra La figura della furia, Jackson Pollock

dalle h. 19.00 alle 6.00

Fondazione Salvatore Romano

dalle h. 19.00 alle 3.00

Museo Stefano Bardini, Museo di Santa Maria Novella

h. 19.00 – 24.00

Galleria degli Uffizi, Museo di Orsanmichele

h. 19.00 – 24.00

Casa Siviero Visite guidate gratuite

h. 21.30 e h. 22.30

Biblioteca Nazionale Apertura straordinaria

h. 18.00 – 24.00

Sinagoga e Museo Ebraico di Firenze

Visite guidate al museo con prenotazione obbligatoria allo 055 2346654

sinagoga.firenze@coopculture.it

h. 20.00 – 24.00 (ultimo ingresso alle h. 23.30)

Museo Casa di Dante

h. 19.00 – 24.00 Visite guidate

h. 21.00 e h. 22.30

Galleria Eduardo Secci Contemporary, Via Maggio, 51/r

Mostra personale dell’artista Paolo Grassino, “Ciò che resta”

dalle h. 19.00 alle 2.00

Biblioteca Palagio di Parte Guelfa

Apertura straordinaria – Sala dei Consoli, Emeroteca della Biblioteca del Palagio di Parte Guelfa Inaugurazione delle mostre fotografiche

dalle h. 21.00 alle h. 23.00 (biblioteca fino alle h. 22.00)

APERTURE STRAORDINARIE

CON RIDUZIONE BIGLIETTO

Museo Ferragamo

h. 19.30 – 24.00

Museo Gucci

Apertura straordinaria delle sale espositive del Polo Museale Gucci con gratuità prevista per i minori di anni 12 Fino alle h. 24.00

Fondazione Palazzo Strozzi Mostre Pontormo e Rosso Fiorentino e Questioni di famiglia Apertura fino alle h. 24.00 (ultimo ingresso h. 23.00) dalle h 19.00 speciale biglietto congiunto € 5,00

Apertura straordinaria del cortile fino alle h. 02.00

Basilica di San. Lorenzo

h.19.00 – 23.30

APERTURE PROLUNGATE INFOPOINT

Infopoint ufficiale Notte Bianca Firenze 2014 Sala d’Arme, Piazza Signoria Lunedì 28 Aprile: h. 18.00 – 21.00 Martedì 29 Aprile: h. 10.00 – 21.00

Mercoledì 30 Aprile: h. 10.00 – 06.00

Infopoint e visitor center Piazza Stazione 4 – tel. 055.212245 Proiezione non stop del video in 3d “Something about Florence” fino alle h. 23.00 Apertura straordinaria

h. 09.00 – 24.00

Infopoint Bigallo Piazza San Giovanni 1 tel. 055.288496

h. 09.00 – 24.00

Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale della nottebiancafirenze – clicca QUI

Qui la mappa interattiva con gli eventi

