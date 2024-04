Degrado e criminalità in Oltrarno: Donzelli (FdI-AN) "Nardella è la causa non la cura" | Il Sito di Firenze

Thursday, 17 July 2014 – 13:24

Mer, 14/05/2014 – 15:33 — La Redazione

"Le dichiarazioni di fuoco di Nardella contro il degrado, lo spaccio e l’illegalità sono credibili come il suo accento fiorentino. Nardella e il PD sono la causa dei problemi in Oltrarno non la cura"

"A Firenze con buonismo, permissivismo, accoglienza indiscriminata, tolleranza e altri capisaldi della sinistra il duo Renzi-Nardella ha trasformato i quartieri storici in zone franche per l’illegalità."

Commenta così Giovanni Donzelli, capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia-AN le dichiarazioni del vicesindaco Nardella a commento del degrado in Oltrarno.

