Elezioni, hanno votato 194.000 fiorentini. Affluenza al 67% per le comunali e 68% per le europee | Il Sito di Firenze

Monday, 26 May 2014 – 20:42

dati finali

Lun, 26/05/2014 – 00:49 — Matteo Cali

Ecco il dato dell’affluenza finale a Firenze.

EUROPEE al voto 194.420 su 283.651 aventi diritto pari al 68,54%. Mentre alle COMUNALI hanno votato 194.079 pari al 67,16% e alle CIRCOSCRIZIONALI 193.609 pari al 67,00%.

Ecco il dato dell’affluenza finale a Firenze.

EUROPEE al voto 194.420 su 283.651 aventi diritto pari al 68,54%. Mentre alle COMUNALI hanno votato 194.079 pari al 67,16% e alle CIRCOSCRIZIONALI 193.609 pari al 67,00%.