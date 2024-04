Firenze è la prima città in Europa per appeal turistico – Terza nel mondo | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 19:34

Travel&Leisure

Mer, 23/07/2014 – 15:14 — La Redazione

Firenze è la prima città in Europa per appeal turistico e sale di una posizione rispetto al 2013. Lo dice una ricerca della rivista statunitense Travel&Leisure, che come ogni anno ha stilato la classifica delle città mondiali al top. Firenze è seguita nella classifica europea da Roma e da Istanbul. A livello mondiale, invece, Firenze conserva il podio e la terza posizione, invariata rispetto allo scorso anno, preceduta da Kyoto (Giappone) e Charleston (South Carolina). La classifica fa parte di ‘The world’s best awards 2014’ che mette a confronto città ma anche hotel, isole e mezzi di trasporto. Per le città, i parametri presi in considerazione sono la cultura, l’arte, il cibo, i panorami e i prezzi.

Tutte le classifiche sono consultabili al link: http://www.travelandleisure.com/worlds-best-cities-2014-winners-list

