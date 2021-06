Migranti: presidio contro ipotesi Cpr in Toscana

Lun, 14/06/2021 - 17:02 — La redazione

Presidio oggi a Firenze contro l'ipotesi di realizzare un Cpr in Toscana, in occasione della presenza in Palazzo Vecchio del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese che è intervenuta in consiglio comunale. All'iniziativa, organizzata vicino Palazzo Vecchio, hanno partecipato Rete Antirazzista Fiorentina, Comitato Fiorentino Fermiamo la Guerra, Umani per R-esistere, Firenze Città Aperta e Pap Firenze.

"Lamorgese doveva invertire la politica di Salvini, e invece si ritorna sulle vecchie soluzioni - sottolinea Pap Firenze in una nota -. I Cpr sono la stessa cosa dei Cpt e dei Cie, vere e proprie carceri dove si finisce senza aver commesso reati, per il solo motivo di non avere i documenti a posto. Sono luoghi inumani, perche' oggi in Italia ottenere i documenti è difficilissimo, tra burocrazia, disservizi, mancanza di organico e vere e proprie strettoie legislative".

Per i consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi (nella foto insieme ai manifestati al presidio in via de Gondi), "la negazione dell'umanità delle persone e la morte di chi ha la sola colpa di esistere sono crimini che dovremmo contrastare con determinazione, il nostro messaggio in aula oggi, opposto a quello delle destre". Bundu e Palagi annunciano "una mozione condivisa con altri gruppi consiliari della sinistra presenti nei Comuni della Toscana, per chiarire il no a ogni ipotesi di strutture sul nostro territorio".