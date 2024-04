34° anniversario della morte dell’Appuntato Fausto Dionisi – Medaglia d’Oro – | Il Sito di Firenze

Tuesday, 05 August 2014 – 22:22

Polizia di Stato

Ven, 20/01/2012 – 20:19 — Domenico Rosa

Questa mattina ci sono state le celebrazioni solenni per ricordare il sacrificio dell’appuntato della Polizia di Stato Fausto Dionisi, ucciso 34 anni durante un assalto di un commando di Prima Linea al carecere delle Murate. I terroristi nel tentativo di liberare i compagni ammazzarono a sangue freddo l’agente di polizia.

La ricorrenza si è aperta con la funzione religiosa celebrata dall cappellano Don Rosario Palumbo e Mons. Alberto Alberti all’interno della cappella della Questura alla presenza dell’Assessore Maria Rosa Di Giorgi (in rappresentanza del Sindaco di Firenze), del Prefetto Paolo Padoin, del Questore Francesco Zonno, del Presidente della Corte d’Appello Fabio Massimo Drago, del Procuratore Generale Beniamino Deidda, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Emanuele Saltalamacchia, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Gaetano Mastropierro, del Comandante Provinciale del Corpo Forestale Alberto Bronzi, del Comandante dei Vigili del Fuoco Roberto Catarsi, dei Dirigenti e Funzionari di tutte le articolazioni della Polizia di Stato, di una rappresentanza della Polizia Municipale e delle vedove Dionisi e Caracuta. A seguire, presso la sala “Dionisi” di via Zara, il Prefetto ha consegnato i “diplomi” relativi alle medaglie d’oro conferite nel 2010, ritirati quest’oggi dalla vedova del poliziotto al quale è intitolata la grande stanza delle cerimonie e da quella dell’appuntato dei carabinieri Caracuta Niceto, anch’egli vittima del terrorismo negli anni ‘70. Alle ore 12.45 circa è stata poi deposta una corona presso la lapide di via delle Casine in memoria del poliziotto caduto proprio in quella strada.

