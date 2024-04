Arrestata la showgirl Sylvie Lubamba. Faceva la escort e rubava carte di credito ai clienti | Il Sito di Firenze

Sunday, 10 August 2014 – 09:03

truffa

Gio, 07/08/2014 – 13:21 — La Redazione

Finisce in manette la storia della showgirl fiorentina Sylvie Lubamba che è stata arrestata dai carabinieri di Roma. Nella nota delle forze dell’ordine capitoline viene spiegato come la showgirl "prima di comparire in programmi di intrattenimento in tv, faceva la escort. E durante gli incontri con i suoi clienti li aveva più volte derubati utilizzando poi le loro carte di credito per pagare gli alberghi". L’ordine di carcerazione a suo carico, è stato emesso il primo agosto dalla Corte d’Appello di Milano, che ha condannato la donna a 3 anni e 9 mesi di reclusione per un cumulo di pene, accusata di truffa e indebito utilizzo di carte di credito. La showgirl era in un albergo della capitale ed è stata condotta al carcere di Regina Coeli.

