Stadio e 'bando Mercafir', Commisso: "Presa decisione che forse comunicheremo a breve"

Lun, 10/02/2020 - 19:55 — La redazione

"Abbiamo preso una decisione" sulla possibilità di partecipare al bando di acquisto per l'area Mercafir per il nuovo stadio, "fra pochi giorni forse comunicheremo qualcosa".

Lo ha detto il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, dopo l'incontro di oggi in uno degli studi dell'architetto Casamonti, incaricato dalla Società viola di progettare il nuovo centro sportivo gigliato che sorgerà a Bagno a Ripoli. "Può darsi - ha continuato - che i tempi per il nuovo stadio saranno più lunghi". Sul vedere di nuovo il sindaco Dario Nardella prima del ritorno negli Stati Uniti, Commisso ha risposto "può darsi". Con l'architetto Casamonti "oggi abbiamo parlato un po' di stadio - ha spiegato - ma per lo più del centro sportivo" che "sarà bellissimo, con nessun cambiamento dal punto di vista dei tempi" della sua realizzazione.

Intanto mercoledì prossimo, 12 febbraio, alle 16:30 Commisso terrà una 'lectio magistralis' in Consiglio regionale della Toscana sulla sua storia di successo di italiano approdato negli Stati Uniti. L’incontro, dal titolo 'Rocco Commisso: a business succes story between the American and the Italian cultures', si terrà nell’Auditorium 'G. Spadolini' di palazzo del Pegaso, a Firenze. Commisso incontrerà gli studenti statunitensi a Firenze per parlare di affari, imprenditoria, sport, management, competenze interculturali e molto altro. A portare i saluti saranno il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani e la consigliera regionale Elisabetta Meucci. L’introduzione all’incontro è affidata a Sasha Perugini, direttrice della Syracuse University Florence e Fabrizio Ricciardelli, direttore della Ken State University Florence. Moderatore sarà Simone Anselmi, professore alla Syracuse University Florence.